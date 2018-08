Jesús España se va por la puerta grande

A punto de cumplir 40 años, Jesús España, el atleta español que liquidó al británico Mo Farah para proclamarse campeón de Europa de 5.000 metros en Gotemburgo 2006, se fue por la puerta grande.

Un sexto puesto individual y una medalla de plata por equipos fue el digno colofón a la carrera deportiva de un reputado killer, que en sus 28 años de competición cuenta entre las muescas de su pistola a grandes adversarios.

El fondista de Pinto (Madrid), fue una vez campeón de Europa y ocho de España en su distancia predilecta, los 5.000 metros, en la que fue finalista olímpico en Pekín 2008 y llegó a ser séptimo en unos Mundiales, los de Osaka 2007, además de finalista en Berlín 2009 y Daegu 2011.

Dejó el atletismo de pista en 2015 porque no se veía ya competitivo y se pasó al maratón.

Ayer dijo adiós a las citas de alto nivel, pero el madrileño seguirá corriendo, ya que se considera "un friqui del atletismo".

En su larga carrera, España dejó momentos históricos para el atletismo patrio, como aquel 13 de agosto de 2006, cuando él y Juan Carlos Higuero lograron el oro y el bronce en la final europea del 5.000.

Además de por su calidad atlética, España se ha significado por su sinceridad. Siempre habló alto y claro contra los tramposos que tomaban el atajo del dopaje, lo que le trajo algunas enemistades.

Por eso no duda en considerarse el verdadero plusmarquista español de 5.000 con su marca de 13.04,73: "Legalmente, soy el tercer español detrás de Alemayehu Bezabeh y Alberto García. Este dato no se puede refutar, pero los dos fueron sancionados. Por eso moralmente me siento recordman de España. Los que hacen trampas a los que más daño ocasionan es a los compañeros".