El Itea apura hoy el plazo para inscribirse

El Itea Córdoba afronta hoy el primer match ball de una temporada que todavía no ha arrancado. Y es que el conjunto cordobés debe confirmar antes de las 00:00 de esta noche su inscripción en Segunda División, para lo que necesita presentar garantías de patrocinios y demás contratos publicitarios por valor de 110.000 euros.

No lo tendrá fácil el Itea Córdoba para seguir en la categoría de plata, aunque esa sigue siendo la firme intención de su presidente, José García Román. No obstante, a media tarde de ayer, el apoyo económico del Córdoba anunciado hace unos días por Jesús León aún no estaba confirmado, por lo que el futuro del conjunto cordobés no está del todo asegurado en la Liga Nacional de Fútbol Sala.

A media tarde de ayer, el presidente seguía sin noticias del Córdoba para sellar la continuidad

La LNFS marcó como fecha límite el día de hoy para que los equipos presentaran sus cuentas para la temporada venidera. Los clubes deben confeccionar un presupuesto mínimo de unos 140.000 euros para salir en la categoría de plata y de esos, unos 110.000 deben quedar reflejados mediante contratos publicitarios, subvenciones y demás compromisos de cobro, para garantizar la viabilidad de los proyectos. En busca de esos apoyos seguía la directiva del Itea Córdoba en la tarde de ayer, con prácticamente la mitad de ese dinero necesario -o garantías de cobro- ya conseguido, pero con mucho camino por andar.

A pesar de eso, García Román reiteró su intención firme de buscar las fórmulas necesarias para que el equipo siga compitiendo en Segunda División y pueda pelear por cotas mayores en el medio plazo. Entre esas fórmulas estaría la ya mencionada por Jesús León de asunción del control del club por parte del Córdoba, como ya ha hecho la entidad blanquiverde con la sección femenina de El Naranjo. Esos movimientos se tendrán que aclarar hoy, fecha crucial para el futuro del fútbol sala cordobés.