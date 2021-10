El Itea Córdoba se reencuentra con el triunfo y el Deza CBM no puede con el Leganés

Cara y cruz para los equipos cordobeses en la sexta jornada de Liga en el Grupo D de División de Honor Plata Femenina. El Itea Córdoba, tras dos derrotas consecutivas, se impuso al Ikasa Madrid en La Fuensanta por 34-30, mientras que el Deza CBM no pudo con el Leganés en Fátima (21-24) y encajó su segundo revés seguido.

El Deza CBM buscaba reencontrarse con la victoria en casa ante un rival que tenía un punto más en la clasificación. Sin embargo, el Leganés tomó las riendas del partido y empezó a coger ligeras ventajas en el marcador. Aunque las de Mario Ortiz no se amilanaron, las madrileñas se fueron al término de la primera mitad con una renta de tres goles (9-12).

Tras el receso, el partido no cambió el guion. El Leganés siguió mandando y el Deza CBM, en el que debutó la brasileña Shika, no logró voltear el marcador. Y lo intentó. Del 10-14 se paso a un 13-14 que dio alas al cuadro cordobés, pero el equipo madrileño no se descompuso y mantuvo la calma. Lo hizo por dos veces, cuando de nuevo las cajistas se pusieron a tiro a falta de diez minutos (17-18). Sin embargo, las de Mario Ortiz no pudieron sellar la remontada y cayeron de nuevo en casa (21-24).

Por otro lado, el Itea Córdoba recuperó la senda correcta. Y lo hizo en un partido ante el Ikasa, que se postula como una de las revelaciones del Grupo D de la División de Honor Plata. Tras perder ante el Pozuelo y el Bolaños, al equipo de La Fuensanta le hacía falta algún bálsamo y lo encontró. Las de Rafa Moreno tomaron el mando del partido y empezaron a tomar la delantera. Sin embargo, las madrileñas espabilaron e igualaron el pleito a 13 tantos. Al descanso, las locales se fueron dos arriba.

En la segunda mitad, el Itea Córdoba fue a más y llegó a tener una renta de seis goles. No obstante, el Ikasa no bajó los brazos e hizo pelear duro hasta el final a un cuadro de Rafa Moreno que logró volver a la senda de la victoria. Este triunfo aúpa también al equipo fuensantino a lo más alto de la clasificación.