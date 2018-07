Froome y la operación remontada

Los planes del equipo Sky se vieron claramente trastocados el primer día del Tour con la caída de su líder Chris Froome en los kilómetros finales camino de Fontenay Le Comte. En ese momento se puso en marcha la operación remontada.

Los cartesianos planteamientos del director británico Dave Brailsford se vieron trastocados de manera inesperada y la primera oportunidad para reconducir la situación llegaba en la contrarreloj por equipos de Cholet.

La situación de la general no está, ni mucho menos, como les gustaría a los Sky porque todo lo que no fuera tener a todos, o al menos a la práctica totalidad, sus adversarios por detrás a estas alturas no entraba en sus planes.

Los 51 segundos que cedió el británico de origen keniano, Chris Froome, frente a la mayoría de sus rivales, con el único que no perdió tiempo fue con el colombiano Nairo Quintana (Movistar), era un tropiezo inesperado.

Dentro del caos que se vivió en los diez últimos kilómetros, Froome sufrió una caída en solitario que pudo tener unas consecuencias mucho peores para sus aspiraciones de lograr igualar a los pentacampeones del Tour: los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, el belga Eddy Merckx y el español Miguel Indurain.

Con el único que perdió tiempo Froome en la crono, 5 segundos, fue con Richie Porte (BMC), aunque el australiano fue otro de los perjudicados del primer día y ambos cruzaron la línea de meta con la misma desventaja sobre los primeros. En la misma situación estaba el británico Adam Yates (Mitchelton Scott), pero en este caso le recuperó ese mismo tiempo.

Al holandés Tom Dumoulin (Sunweb) únicamente le pudo recortar siete segundos de los 51 que le cedió el primer día y ambos llegan prácticamente en igualdad de condiciones a las que se midieron en el pasado Giro de Italia, donde se impuso el británico.

Otro que todavía tiene por delante con una veintena de segundos es el colombiano Rigoberto Urán (Education First) que en 2017 se aupó al segundo puesto del podio en París. Sobre el resto, el ciclista de origen africano está casi a la par, aunque todavía por detrás, de los Movistar Alejandro Valverde y Mikel Landa, el danés Jakob Fulgsang (Astana), o el polaco Rafal Majka (Bora Hansgrohe).

La maquinaria está en marcha y en el momento más inesperado intentarán dar otro golpe de autoridad sobre la mesa. Ya lo han hecho a la más mínima oportunidad.