Federer desvela molestias en la mano derecha

El cuadro principal del torneo de Basilea (pista cubierta y dotado con 1,98 millones de euros en premios) comienza hoy, y en él figura el suizo Roger Federer, como primer favorito, con la posibilidad de conquistar su noveno título en esta competición, a pesar de admitir que desde que comenzó la gira de hierba este año tiene problemas en la mano derecha.

En una entrevista concedida a Rene Stauffer, del diario suizo Tages Anzeiger, Federer señala este problema. "Lleva molestándome a mi derecha durante tres meses, me lesioné al inicio de la gira de hierba durante un entrenamiento y ha influido más de lo que pensaba pero eso no es excusa, aunque ha habido partidos en los que no he podido golpear bien como en la final de Halle, o durante Wimbledon".

El suizo inicia hoy la defensa del título en Basilea, donde ha ganado ocho veces

En Halle, el serbio Borna Coric le derrotó en la final, por 7-6 (6), 3-6 y 6-2, y en el All England el surafricano Kevin Anderson fue su verdugo en cuartos (2-6, 6-7 (5), 7-5, 6-4 y 13-11). Después cayó en la final de Cincinnati contra el serbio Novak Djokovic y en octavos del US Open contra el australiano John Millman. Reapareció en el Masters 1.000 de Shanghai donde Coric le frenó en semifinales.

"Desde Chicago (Rod Laver Cup) ya me siento mejor. Me duele al principio de los partidos durante unos minutos. Luego, va mejor", comentó el de Basilea, que en esa misma entrevista deja entrever sus planes de futuro, con una exhibición en Tokio el año que viene, "probablemente un Partido por África", aunque no asegura nada sobre los próximos JJOO.

El jugador suizo defiende el título en Basilea, donde juega por 18ª vez, y donde ha disputado 13 finales, con ocho títulos. Debutará contra el serbio Filip Krajinovic (34 del mundo) y de ganar se enfrentaría luego con el vencedor del duelo entre John Millman y el alemán Jan-Lennard Struff.