Fátima y Paqui buscan billete para Tokio'20

Ya está aquí la cita cumbre de este curso 2018. Ni Copa del Mundo ni Juegos Mediterráneos ni Europeo, el Campeonato del Mundo de Changwon (Corea del Sur) era la prueba que Fátima Gálvez y Paqui Muñoz de León tenían subrayada en rojo en sus agendas. Esta madrugada (hora española), ambas arrancarán el concurso individual en su especialidad, el foso olímpico, con el reto de conseguir una de las cuatro plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se ponen en juego. Además, la baenense participará desde el jueves en el certamen mixto formando pareja con Alberto Fernández, ganador ayer en el solo, una competición que sólo otorga dos billetes para la próxima cita olímpica.

Tras descansar en el Europeo de Leobersdorf (Austria) por molestias en su muñeca, Fátima Gálvez regresa al campo de tiro en el que en abril sumó su primer gran éxito de la temporada. Entonces, en la prueba de la Copa del Mundo celebrada en Changwon, la tiradora natural de Baena finalizó segunda, un resultado que en junio calcaría en los Juegos Mediterráneos de Tarragona y que ahora le valdría para sacar billete para Tokio.

Las plazas olímpicas no son nominales, sino para el país, por lo que sacarla no garantiza ir

Sí estuvo en la ciudad austríaca, y mostrando su excelente progresión, la montoreña, que alcanzó la final para tener que conformarse finalmente con la sexta posición. Paqui Muñoz de León afronta ahora el Mundial con menos presión que la mayoría de sus rivales, pues es sólo su tercera gran cita internacional, pero quizás eso pueda convertirla en más peligrosa.

De salida, lo que sí está claro es que ambas están obligadas a dar su mejor versión desde el principio, porque en Changwon estarán todas las mejores del ranking. Esta madrugada (2:30, 9:30 en Corea del Sur), se iniciarán las primeras tres rondas de la clasificación, dejando para mañana (a la misma hora) las dos definitivas. Las seis mejores pelearán a continuación (9:15 en España) por las medallas y los cuatro primeros billetes para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Hay que recordar un detalle importante y es que los pasaportes para Tokio no son nominales, sino para el país. Es decir, que no necesariamente la tiradora que consiga el premio estará luego en Tokio, pues eso queda a criterio de cada federación, aunque es raro que se produzca. No en vano, en los últimos Juegos de Río de Janeiro, Italia seleccionó a Jessica Rossi, oro en la anterior cita en Londres, pero que se había quedado fuera del certamen brasileño, desbancando a otra de sus clasificadas.

Este Mundial es la primera prueba que otorga la clasificación directa para Tokio. Las oportunidades siguientes llegarán ya en 2019 con hasta ocho pruebas de la Copa del Mundo y, en el caso de Europa, seis a través de pruebas continentales como el Europeo. El objetivo de Fátima Gálvez y Paqui Muñoz de León es estar en 2020 entre las elegidas para representar a España. La carrera empieza está madrugada y ambas están más que preparadas para conseguirlo.