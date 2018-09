El Espeleño y el Ciudad de Lucena se ponen a prueba

El Grupo X de Tercera División ha gastado ya tres jornadas. Muy pocas, pero han bastado para ver cómo pueden caminar los equipos cordobeses que militan en la categoría. Camino que mañana cumplirá su cuarta etapa para el Espeleño y el Ciudad de Lucena.

Los del Guadiato han comenzado, tal y como se esperaba, sufriendo y sólo han logrado un triunfo en las tres jornadas disputadas. En su descargo hay que señalar que los dos primeros rivales, el Puente Genil y el Betis Deportivo, son dos de los equipos que pugnarán por el play off. Los de Salva Serrano sí sacaron adelante el duelo ante el recién ascendido Conil, pero ahora deben medirse a otro de los favoritos a todo, el Ceuta, equipo que desde que cayera la pasada temporada en el Municipal de Espiel no sabe lo que es perder a domicilio. Para este duelo, el técnico rojillo no puede contar con el recién operado Montero y tiene entre algodones a Márquez, Salinas y Mario.

El que sí llega con todo su plantel disponible es un Ciudad de Lucena que, al contrario que la pasada campaña, sí ha comenzado de forma extraordinaria y ya ha derrotado al vigente campeón liguero, el Cádiz B, y ha empatado ante un recién descendido como el Écija, ante el que incluso mereció el triunfo. En medio llegó la victoria en Los Barrios para ratificar que esta temporada, con un plantel prácticamente nuevo, pueder ser una de las sorpresas y mantenerse en los puestos de arriba todo el curso.

Los aracelitanos tienen esta jornada una salida que se puede considerar como trampa, ante un equipo hecho para dar un paso más respecto a la pasada campaña e incluso aspirar a ocupar una de las cuatro plazas que pueden conducir a final de temporada al ascenso de categoría. Los hispalenses llegan al encuentro después de haber logrado un empate a domicilio ante uno de los favoritos como es el Córdoba B.