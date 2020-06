Dimas Carrasco abre el casting: "Ahora los jugadores tienen que ganarse el puesto"

El Xerez DFC, decidido a "jugar a 'full' durante los 90 minutos"

El Xerez DFC, rival del Ciudad de Lucena en la semifinal del play off del Grupo X, tiene claro que está ante "una oportunidad maravillosa para que Jerez recobre otra vez el fútbol de un nivel alto". Así al menos lo manifiesta su entrenador, el veterano Josu Uribe, que recuerda que esta promoción "es diferente a todo". "Nos conocemos muchísimo los cuatro equipos y eso es un hándicap para todos. Al final, lo importante en los 90 minutos, es ser muy agresivos, estar muy mentalizados para ganar el partido; hay que ir a por ellos, tenemos que ganar los balones divididos y tenemos que apretarles porque es un excelente equipo, que juega bien al fútbol y que tiene una buena propuesta". El preparador azulino insiste en que su equipo tiene que "jugar a full durante los 90 minutos, porque eso va a ser más importante que la táctica o el planteamiento. Aragonés dijo que las finales se ganan, no se juegan; no preparas una eliminatoria a doble partido, no preparas un partido de liga, sino una eliminatoria por un ascenso y es diferente. Insisto, hay que estar muy fuertes de cabeza, muy fuertes de piernas y muy fuertes en los balones divididos".