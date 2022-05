El Deportivo Córdoba visita a La Cruz en su última salida del campeonato

El Cajasur Deportivo Córdoba afronta este domingo a partir de las 12:00 una nueva cita liguera, la penúltima del campeonato, en la pista de la UD La Cruz, el equipo que marca la zona de fase de ascenso en el Grupo 3 y que precisamente la distancia de diez puntos con las cajistas es la que las descartó ya matemáticamente en ese objetivo de pelear por subir a la máxima categoría del fútbol sala nacional.

Y todo ello se certificó el pasado fin de semana con la derrota en Vista Alegre frente a La Algaida (2-3), en lo que el técnico Juanma Cubero define como "un partido, como ya comentábamos en la previa, que iba a ser bastante disputado y que se podía decidir en pequeños detalles, como así fue". "En la primera parte nos fuimos 1-0 pese a que tuvimos ocasiones muy claras, incluyendo un segundo gol que nos anularon y un penalti que no supimos materializar, pero sí es verdad que el encuentro estaba muy igualado, que nosotras acabaríamos más mermadas físicamente y teníamos que aguantar el tirón, que fue lo que nos costó la segunda mitad. En la recta final tuvimos oportunidades para haber puntuado pero no tuvimos la suerte de otros partidos para poder sumar algo positivo", comentó el preparador cordobés.

Ya sin opciones de pelear por la parte de arriba, pero también con la clasificación para la Copa de la Reina en el bolsillo, el entrenador del Cajasur Deportivo Córdoba reconoce que con vistas a las dos jornadas que quedan es "complicado el perder los objetivos y tener que seguir compitiendo". "Pero también tenemos que ser profesionales, ya que nos debemos a un club y hayan salido mejor o peor las cosas, hasta el final tenemos que dar la cara. Tenemos que defender este escudo hasta última hora y cuando termina la liga, pues Dios dirá... Pero a mí no me vale bajar los brazos y, sobre todo, que hay equipos por medio jugándose cosas y por tanto, debemos ser competitivos y leales para que el campeonato sea también leal", espetó el Cubero.

Aun con todo eso, la actividad y los entrenamientos continúan para el primer equipo deportivista, aunque Juanma Cubero asegura que llegan "en unas circunstancias que me hubiera gustado que no llegásemos... Y es que después de una temporada tan difícil, tenemos ahora a todas las jugadoras disponibles, sin lesiones y con posibilidad de disputar minutos. Es una pena que no hubiera estado así antes, pero tampoco quiero decir que haya sido clave en la clasificación y no debemos acordarnos de ello".

En cuanto a la visita en la matinal de este domingo ante la UD La Cruz, Cubero afirma que las cajistas tratarán de vengar la derrota sufrida en casa en la primera vuelta (1-3) plantando cara a "un rival que en su casa es fuerte, que se está jugando el ascenso a Primera División y que matemáticamente aún no tiene asegurado el play off, aunque tiene todas las posibilidades para hacerlo". "Debemos ser nosotros mismos, intentar competir los cuarenta minutos, limitar sus individualidades, ya que es un equipo que cuenta con unas jugadoras muy buenas", señaló el preparador cordobés.