El Deportivo Córdoba se refuerza con el fichaje de Ana Haro

El Deportivo Córdoba ha alcanzado un acuerdo para la próxima temporada con Ana Haro, ala pívot que ha jugado desde 2011 en el Martos tanto en Primera Andaluza como en Segunda división, y que ahora regresa a la capital califal después de haber formado parte del Colecórdoba antes de poner rumbo a tierras jiennenses.

"Tras tantos años en el Martos, donde he podido ganar muchas cosas, campeonatos de liga y ascensos, ya creo que me tocaba cambiar de aires después de unas temporadas más renqueantes, a veces con finales amargos, y yo tenía claro que quería acabar mi carrera deportiva en la ciudad donde empecé a jugar, y vi una excelente oportunidad que me brindó el Deportivo Córdoba, así que, encantada de volver a casa", comentó Haro después de confirmarse su fichaje.

Ana Haro, nacida en la localidad alicantina de Villajoyosa, se define como "una jugadora con mucha garra" y que pone siempre "muchas ganas y constancia, más allá de si a veces salen mejor o peor las cosas".

Sobre los objetivos de su equipo en el nuevo curso, Ana Haro se mostró optimista con las opciones de pelear por el ascenso. "Apuntamos alto para pelear por meternos entre los primeros puestos y que podamos jugar el play off, creo que se está formando un equipo bastante competente y podemos apostar por ello", indicó.