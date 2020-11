El Deportivo Córdoba quiere más ante el Sporting Garrovilla

El Deportivo Córdoba quiere más. El conjunto cordobés regresa este sábado a la competición después de una semana de parón obligado por el descanso que le marcaba el calendario y ahora afronta la visita a Vista Alegre (18:30) del Sporting Garrovilla, un rival que en las últimas temporadas planteó batalla en sus visitas a Córdoba, pero que ahora llega con solo un punto en cuatro jornadas disputadas.

El rendimiento del conjunto cordobés está siendo totalmente opuesto, pues las chicas que entrena Juanma Cubero han ganado con solvencia los tres partidos que han disputado, mostrando desde el primer momento su candidatura a pelear por la primera plaza en el subgrupo.

Además, la semana de parón ha servido al Deportivo Córdoba para recuperar a las jugadoras que se encontraban confinadas por los casos de coronavirus detectados en el club, lo que supone la mejor noticia y un alivio para el técnico, que contará con muchas más opciones de las que venía manejando en estos primeros partidos. La única ausencia en el encuentro ante el Sporting Garrovilla será la de África Lozano, que sigue con el proceso de recuperación de la lesión que sufrió hace unas semanas. En un par de semanas se espera que pueda volver a trabajar con el resto de sus compañeras.

Con esas buenas noticias, el conjunto cordobés afronta con todas las garantías la visita de un equipo de la zona baja, en lo que se presume un duelo desigual, que sin embargo no ha levantado un exceso de confianza en el vestuario cajista. "Trabajamos siempre en función del rival, dependiendo de lo que vaya sucediendo también... aun así, tenemos que fijarnos en nosotros mismos. La verdad es que los resultados que está cosechando nuestro rival no están siendo positivos, pero no podemos fiarnos de eso y tendremos que competir y desplegar nuestro juego para sacar los tres puntos", apuntó Cubero en la previa del encuentro.

Pese a tener dos partidos pendientes de disputar por los aplazamientos a los que obligó el coronavirus, el Deportivo Córdoba alcanzará al Atlético Torcal en lo más alto de la tabla si consigue la victoria. Las malagueñas tienen 12 puntos tras cuatro partidos disputados, pero esta semana descansan. Ese aliciente y el regreso a la competición después de una semana de parón son motivos suficientes para que el equipo cordobés ofrezca su mejor versión ante el Sporting Garrovilla.