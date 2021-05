El Deportivo Córdoba cambia el chip de la liga para afrontar la fase de ascenso

Días -quizá semanas- de ilusión y ganas los que vive el Deportivo Córdoba, una vez superada la segunda fase del campeonato con un sobresaliente primer puesto que acredita al equipo cajista como el mejor de la liga regular de todo el grupo 3, donde compiten los clubes de Andalucía, Extremadura, Región de Murcia, Ceuta y Melilla. Un hito valioso y trabajado, que no se consumó hasta la jornada final cuando venció a El Ejido por un contundente 8-4.

Sobre este último encuentro, la guardameta deportivista Ceci Moreno ha hecho un análisis con "sentimientos contradictorios, ya que por momentos nos encontrábamos muy bien en el partido, pero en otros nos desconectábamos un poco sin saber porqué... pero al fin y al cabo confiábamos en poder sacarlo adelante, y con el rival que teníamos enfrente supimos darle ese plus de más al encuentro, aprovechando muy bien las ocasiones que generábamos".

"Aunque las sensaciones no siempre fueron del todo buenas, como a lo mejor hemos tenido en otras jornadas, lo importante era el resultado y que nos proclamamos campeonas de liga aquí en casa, en Vista Alegre", ha explicado la guardameta del Cajasur Deportivo Córdoba.

Para la portera jiennense, la consecución de este campeonato en su fase regular sabe "a mucho trabajo, a mucho esfuerzo, dedicación, entrenamientos, sacrificios de todo el grupo, también a nivel personal... y creo que es el premio a la regularidad de todo un año, que al fin y al cabo, que eso se vea reflejado de alguna manera pues te enorgullece". "Pero no nos sabe como si fuera el fin, sino más bien como un entrante para afrontar la siguiente fase eliminatoria de cara a los play off", ha apuntado la meta del cuadro cordobés.

Y es que la competición sigue, y tras cerrar la liga regular, el conjunto de Juanma Cubero afrontará a partir de este sábado una nueva fase, ya eliminatoria, en la que se medirá a La Algaida (18:30), un play off en los que ya tiene experiencia Ceci, quien asegura que no es "uno de los años más factibles para conseguir el ascenso, ya que esta temporada se ha complicado mucho el formato con el tema de que el año pasado no hubo descensos, así que ahora es más difícil".

También ha recordado que las veces que jugó "los play off con el Almagro (en 2018 ante Amarella y 2020 ante Telde) todo se reducía a una eliminatoria de ida y vuelta, o a un único partido, y en ese sentido sí tienes más posibilidades que, como ahora, tener que avanzar dos fases, luego cruzarte con otro campeón de grupo... Por tanto, este año todo será complicado, pero el vestuario cree y, con el equipo que tenemos, se puede pelear hasta conseguirlo".

Y pensando ya en La Algaida, Ceci ha incidido que, pese a las dos victorias cosechadas ante las murcianas en la segunda fase (2-4 y 6-2), tienen que "cambiar el chip, puesto que la liga regular ya ha finalizado y afrontar este último tramo de competición como un único partido a muerte; al repasar la liga sí que es verdad que analizar a los rivales es un factor, pudiendo conocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles, si es que los tienen en algunos casos...".

"Cada partido de fútbol sala es un mundo y no nos tenemos que guiar por la confianza de que les hayamos ganado los dos partidos en este campeonato, sino jugarlos igual que los jugamos en su momento contra ellas", ha señalado Ceci Moreno. En definitiva, la guardameta del Deportivo Córdoba considera que tienen hacer "nuestro trabajo pero, independientemente de los resultados y de las sensaciones que hayamos tenido hasta ahora, que nos los tomamos como unos deberes bien hechos, pero no sólo eso nos vale".