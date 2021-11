El Deportivo Córdoba sigue atascado tras empatar ante el Camoens (1-1)

El Cajasur Deportivo Córdoba sigue atascado y sin encontrar el camino del triunfo. Las de Juanma Cubero no pasaron del empate ante el Camoens en una cita que se les escapó a cinco minutos del final cuando encajaron el gol de la igualada ceutí. De este modo, las cordobesas encadenan tres jornadas seguidas sin conocer la victoria, aunque frenan con este punto la racha de derrotas consecutivas.

Tras perder en Vista Alegre en la cita anterior ante el Alcantarilla (1-4), el Cajasur Deportivo Córdoba buscaba en Ceuta volver a la dinámica positiva de resultados con la que arrancó la temporada. A pesar del largo viaje, las de Juanma Cubero arrancaron bien el partido ante un cuadro ceutí con el igualaba a puntos tras la disputa de las primeras cuatro jornadas de Liga en el Grupo III de Segunda Femenina.

El partido no se le puso poner mejor al Cajasur Deportivo Córdoba. Sólo se llevaban siete minutos de juego cuando Celi Calderón puso el 0-1. La ventaja dio moral a las cordobesas, aunque no pudieron ampliar distancias. Además, el Camoens no bajó los brazos y se mantuvo en el encuentro, a pesar de no atinar a batir a Ceci Moreno.

Tras el paso por los vestuarios, las locales fueron a por el partido. Las de Juanma Cubero aguantaron el tipo y no pudieron abrir brecha en el marcador, lo que al final acabaron pagando muy caro. A cinco minutos del final del envite, Fati puso el 1-1 en el marcador. A pesar de los intentos de los dos equipos, el luminoso no varió y el choque acabó con reparto de puntos.