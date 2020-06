El Deportivo Córdoba y el Atlético Cañero sellan un acuerdo de colaboración

El Deportivo Córdoba y el Atlético Cañero han suscrito un convenio de colaboración para la próxima temporada a partir del cual ambos clubes caminarán de la mano en el fomento de los valores y buenos hábitos del fútbol sala femenino en Córdoba, así como la transmisión de valores deportivos y sociales que siempre han caracterizado a las dos entidades.

Este pacto, sellado en la noche de este miércoles en Vista Alegre por Rafael Pablo García como presidente del Deportivo Córdoba y por David Díaz como director deportivo del Atlético Cañero, favorecerá notablemente el desarrollo de la cantera del fútbol sala en la capital cordobesa, ya que permitirá la continuidad y progresión de jugadoras en formación de los dos clubes. Al acto también asistieron África Lozano y Fran Salinas como representantes de ambas canteras.

Para Rafael Pablo García "es muy importante establecer este tipo de convenios para garantizar la continuidad en las bases del fútbol sala femenino. Con este acuerdo no se pretende que el Deportivo Córdoba entre en categorías masculinas, pero sí ofrecer una referente a las jugadoras que se formen en el Atlético Cañero para que puedan venirse a nuestro club, que lleva trabajando desde 1984 en el fútbol sala cordobés".

El máximo mandatario del Deportivo Córdoba Cajasur resume el acuerdo destacando "entre los muchos puntos importantes, la cesión de jugadoras en cualquier momento para ofrecerles una continuidad, por nuestra parte ofrecer a toda la escuela de Cañero entradas y acceso a los partidos de nuestro equipo en Segunda división. Para nosotros es importante alcanzar acuerdos de este tipo con otros clubes de formación y que estén trabajando bien con las bases".

Por su parte, David Díaz, director deportivo del Atlético Cañero, considera "muy importante para nosotros, especialmente para las niñas que tenemos actualmente en el club y para las que se vayan apuntando en el futuro, que cuando alcancen la edad de infantil o cadete, en la que ya compiten en equipos femeninos, podamos facilitarles la incorporación al quizá mejor club de Córdoba en cuanto a palmarés y títulos. Opino que es un acierto por nuestra parte haber llegado a este acuerdo con el Deportivo Córdoba".

Y si el equipo deportivista pudo celebrar recientemente el décimo aniversario de su segundo título de Liga (2009/10) fue en parte gracias al gran trabajo del propio David Díaz, entrenador cajista en aquel entonces, que reconoce que "no dudé cuando Pablo García me propuso esta idea, primero porque soy un amante del fútbol sala femenino, porque creo que se lo debo a todas las jugadores que entrené en aquella época, a las que creo que va a hacer ilusión cuando se enteren de este hermanamiento. Y por supuesto también se lo debo al club que me hizo crecer y conseguir grandes metas a nivel personal".