Cristian y el trabajo como clave del éxito del Córdoba Futsal

Una de las claves de la buena dinámica de resultados que está acumulando el Córdoba Futsal está en la portería. Cristian Ramos se ha asentado como titular, al participar en las tres victorias que su equipo ha logrado encadenar, ganándole el sitio a un Alfonso Prieto que el año pasado tuvo en la sombra al guardameta cordobés. El trabajo, y Cristian es el mejor ejemplo, es la base que sostiene al equipo blanquiverde, y así lo entiende el arquero.

"Siempre es importante volver al trabajo después de una victoria. El equipo viene con mucha moral y trabajamos para dar lo mejor en el partido del domingo", apuntó el portero mediada la semana de entrenamientos para preparar el duelo del domingo ante el Real Betis Futsal.

El cordobés reconoce que el rendimiento del equipo ha superado cualquier expectativa, hasta las de los propios jugadores, que no esperaban liderar la tabla tras el primer mes de competición: "La verdad es que no, seamos realistas. Éramos optimistas, pero no para tanto. Por suerte, el trabajo de la pretemporada y de este inicio de liga se está reflejando en los resultados".

Para Cristian Ramos, no hay otra clave que "trabajar mucho durante la semana", pues entiende que eso será el reflejo de lo que el equipo luego muestre en los partidos. De cara a este domingo, el arquero entiende que será un derbi andaluz duro, por el rival y por el hecho de tener que visitar la pista sevillana de Amate. "El partido del sábado no sirve de nada si el domingo siguiente no vuelves a puntuar. Será un partido muy duro, el Betis en su casa es un rival duro. Tenemos que dejarnos la piel para sacar algo", apuntó al respecto.

Y es que Cristian asume que el alto nivel de conocimiento que ellos tienen sobre el cuadro sevillano es recíproco, después de varios enfrentamientos en las últimas temporadas, incluyendo partidos de la Copa de Andalucía y amistosos de pretemporada: "Somos dos equipos que se conocen bien y controlamos las facetas del juego el uno del otro". "Será un partido igualado que seguramente se decante por detalles", apostó el guardameta del Córdoba Patrimonio de la Humanidad.