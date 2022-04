El Córdoba B pone fin a su racha ante el Cabecense (4-3)

El Córdoba B puso punto y final a su magnífica racha de seis partidos ganados de manera consecutiva de la forma más drástica: con una remontada en el tramo final protagonizada por el peor clasificado del Grupo X de Tercera RFEF. El Cabecense, que perdía por 1-3, puso una marcha más y acabó llevándose el triunfo ante un filial cordobés que se mantiene en la zona alta con 53 puntos tras este importante tropiezo.

Tras seis victorias consecutivas, la última ante el Cartaya como visitante (0-1), y una semana de descanso, los blanquiverdes querían prolongar su excepcional dinámica y dar un paso de gigante para confirmar su presencia en el play off de ascenso a consta de un Cabecense que es el colista. Por eso salieron a por todas desde el primer minuto. Tanto fue el ímpetu del filial que, al comienzo del partido, una buena jugada de Abreu terminó en gol del centrocampista, que inauguró el marcador a favor de los visitantes.

Con el resultado positivo, los de Diego Caro dominaban el juego y la posesión ante un Cabecense cuyo plan de partido era aprovechar los contragolpes. En uno de esos pasos adelante en ataque que intentaba dar el conjunto de Las Cabezas de San Juan, en el minuto 32 se encontró con el tanto del empate por medio de un atento Bucarat. El defensa aprovechó un rechace para poner las tablas en el electrónico, situación que estuvo a punto de cambiar Valtteri por medio de una falta ejecutada desde la frontal del área.

El intento del finlandés marcó el camino de ambos equipos hacia vestuarios. Justo al arrancar la segunda mitad, otra vez el Córdoba B se puso por delante. Desde los once metros, Joaquín no falló para alegría de los suyos. Aunque ahí no iba a terminar la celebración, porque, cinco minutos después, de nuevo Joaquín anotó el tercero para los suyos y dejó encarrilada la victoria cordobesista.

Sin embargo, el Cabecense no bajó los brazos y quiso sacar algo positivo ante su afición. Jaylan Hankins estuvo atento bajo palos para solventar el peligro de los sevillanos. No pudo evitar que, en el 73', José Carlos recortara distancias desde el punto de penalti. La tensión en el tramo final del choque fue máxima y ahí supo manejarse mejor el equipo hispalense. Y eso que Iván Martínez tuvo el cuarto gol en sus botas, pero, en el 81', un disparo desde media distancia de José Carlos y, dos minutos después, haciendo José Mari efectivo un saque de esquina, el cuadro local firmó una loca remontada que echó por tierra los planes blanquiverdes.