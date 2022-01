El Córdoba B planta cara y empata ante el Antequera (2-2)

El Córdoba B empató ante el Antequera en un test de preparación disputado este jueves en El Maulí (2-2). Los de Diego Caro, sin compromisos ligueros desde el pasado día 4 cuando empataron ante el Ceuta B (1-1), plantaron cara a un equipo de Segunda RFEF, que no pudo con el buen nivel demostrado por los blanquiverdes. Joaquín y Naranjo fueron los autores de los goles cordobesistas.

El filial cordobesista, que no pudo jugar el pasado domingo ante el Ciudad de Lucena por tres casos positivos en el plantel lucentino ni lo hará este fin de semana ante el Rota también por culpa del covid en el equipo rival, disputó un encuentro amistoso ante un Antequera que no tiene competición en Segunda RFEF esta próxima jornada.

Con Fernandito, el fichaje realizado en este mercado invernal por la entidad blanquiverde, en el once inicial, los blanquiverdes, en un duelo nivelado, tuvieron que recomponerse al tanto inicial de los antequeranos. Eso sí, sólo tardaron cuatro minutos en nivelar la contienda gracias un gol de Joaquín en una buena acción de Fernandito y Ale Marín.

Tras el receso, Diego Caro, que no contó con Bernal, Bernardo y Viedma -los tres jugadores del primer equipo que no fueron a Bahréin-, movió el banquillo. Sólo se llevaba un minuto de juego cuando Javi López adelantó al Antequera. Sin embargo, los blanquiverdes siguieron a lo suyo y consiguieron igualar la contienda en el tramo final gracias a un tanto de Naranjo. Tras este envite, el Córdoba B, si el covid no lo impide, debe jugar el próximo miércoles ante el Ciudad de Lucena, mientras que la cita ante el Rota se recuperará el miércoles 26 de este mes.