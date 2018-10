El Córdoba B imprime un ritmo infernal

El Córdoba B continúa superando escollos. Los de Juan Marrero lograron una clara y contundente victoria en su visita al Xerez Deportivo (0-3), se mantienen en lo más alto de la tabla, un punto por encima del Algeciras, y siguen invictos con siete triunfos y tres empates en diez jornadas.

Ayer en Chapín, con el técnico cumpliendo su primer partido de sanción y Andrés Armada asumiendo las funciones en el banquillo, los blanquiverdes supieron aguantar el fuerte inicio de los locales sin apenas pasar por apuros, para estirarse con el paso de los minutos. La primera ocasión para los visitantes llegó al cuarto de hora. Jordi Méndez mandó un balón franco a Chuma que el punta no pudo definir ante Marrufo. Instantes después, Sarmiento no llegó por poco a un envío de Moyano.

Pero el Xerez no retrocedía y en un rápido contragolpe obligó a Alberto a intervenir con acierto. De inmediato, Joaqui no acertó a cabecear un saque de esquina. Pero la respuesta blanquiverde no se hizo esperar y Sarmiento finalizó un rápido ataque visitante para hacer el primer gol del partido. Al Xerez le pasó factura el tanto del filial y, en los compases finales del primer acto, Trabazo amplió diferencias.

Tras la reanudación, el cuadro local buscó meterse con rapidez en el partido y obligó de nuevo al meta Alberto a intervenir con acierto, antes de que el árbitro anulara un gol por fuera de juego. Los nervios comenzaron a atenazar a los xerecistas y el Córdoba B se fue adueñando nuevamente del centro del campo. Fran Ávila lo intentó desde la frontal, aunque su lanzamiento salió desviado. Marrufo evitó el tercero en un mano a mano con Chuma, pero no pudo hacer nada en la jugada siguiente. Marco Rosa remató un centro de Fran Ávila y el rechace del meta lo aprovechó de nuevo Adrián Trabazo para sentenciar el encuentro.