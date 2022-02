El Córdoba B confirma su mala racha ante el Antoniano (3-1)

El Córdoba B confirmó su mala racha ante el Antoniano. Pese a que los blanquiverdes se adelantaron en el marcador nada más comenzar el choque, el cuadro de Lebrija remontó marcando tres goles al término de la primera mitad y los cordobesistas fueron incapaces de igualar la contienda. Con esta derrota, son tres los partidos perdidos de manera consecutiva que acumulan los de Diego Caro.

Y eso que el filial cordobesista quería reivindicarse tras su última e inesperada derrota ante el Conil en tierras gaditanas (1-0). Por eso y ante las bajas sensibles para Diego Caro como fueron las de Tala y Manolillo, ambos sancionados por acumulación de amarillas, el técnico blanquiverde apostó por una formación revolucionaria con tres centrales, tres centrocampistas respaldados por dos carrileros y dos puntos arriba. Nada más comenzar el choque, parecía que el sistema les iba a venir a pedir de boca cuando, a los cinco minutos, Jan Reixach logró poner por delante a los suyos tras finalizar un centro de Fernandito que vino precedido por una gran jugada colectiva.

El Córdoba B mandaba en el marcador y se encontraba cómodo sobre el césped del Municipal de Lebrija. Sin embargo, los locales, que no se achantaron ante el tempranero tanto en su contra, fueron dando un paso hacia delante conforme pasaban los minutos. La insistencia sobre la meta de Lluís Tarrés pronto les daría resultado de la mejor manera. A la media hora de juego, Chamizo sorprendió a los visitantes aprovechando el rechace de un córner para poner las tablas en el marcador. Lo peor para el filial es que no se quedó solo en un gol, porque, tres minutos después, de nuevo Chamizo firmó la remontada exprés del Antoniano tras un desajuste defensivo cordobesista al saque de banda local.

Entre la locura por la épica lograda en la hinchada local y el duro palo recibido para los de Diego Caro, que se vieron bastante afectados, el éxtasis definitivo llegó al término de la primera mitad cuando, Juan Mari, marcó el tercero de los suyos para dejar una renta de dos goles de ventaja sobre un filial blanquiverde que de un momento a otro se le escapó el partido.

Quedaba mucho por jugar en el Municipal de Lebrija y el Córdoba B salió al campo tras el paso por vestuarios con la intención de darle la vuelta al marcador teniendo la posesión del esférico y siendo más insistente en ataque. Naranjo acarició el gol sin fortuna y los minutos comenzaban a transcurrir mientras ambos entrenadores buscaban mejorar el partido con haciendo sustituciones. El filial, que creía en la remontada, se desesperaba ante un cuadro sevillano que intentaba que se jugara lo menos posible.

Finalmente, no hubo suerte para el filial del Córdoba CF, que pudo recortar distancias en la última jugada del partido por medio de Juan Andrés, pero, de nuevo, la fortuna no estuvo del lado de un filial al que le condenaron 15 minutos de desconexión que los deja, de momento, fuera de los puestos de play off por el ascenso a Segunda RFEF con 35 puntos.