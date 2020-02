El Córdoba B pretende salir del descenso ante un Ceuta en zona de 'play off'

El Córdoba B recibe este sábado al Ceuta con motivo de la jornada 26 del Grupo X de Tercera División, tras ver cortada su racha positiva de cinco jornadas consecutivas sin perder en su visita al Betis Deportivo. Y lo hace de nuevo con la posibilidad de salir de los puestos de descenso, que se situarán a dos puntos en el momento que el Pozoblanco sume los tres de su partido ante el Écija. El Gerena, con uno más, y el Xerez CD, son los equipos a dar caza.

El Ceuta no ha podido continuar con su enorme racha que le llevó a ganar seis partidos consecutivos. Ahora, en los cinco últimos, sólo ha sumado siete de los 15 puntos. Sin embargo, va cumpliendo su objetivo, que no es otro que jugar el play off. Pero si trabajo le costó abordar los puestos de privilegio, más le va a costar mantenerlos, ya que sólo aventaja en un punto al Antoniano y en dos al Salerm Puente Genil.

El que sí ha acabado ya de soltar lastre es el Córdoba B y, aunque Diego Delgado, técnico cordobesista, es consciente de que el Ceuta "es un muy buen equipo" y de que la clave para ganarle debe estar en "la intensidad", el hecho de estar a punto de salir del pozo le da un plus de motivación. Para frenar ese estado, otra vez una plaga de bajas que obligan a sacar lo mejor de sí al filial blanquiverde. Además de los lesionados Manolillo y Álex Molina, se encuentran sancionados Alberto y Samu, e Iván Navarro y Fran Gómez viajarán con el primer equipo a Cádiz.

Por su parte, el técnico caballa, José Juan Romero, tendrá que ajustar una jornada más su línea defensiva e incluso recurrir a la defensa de cuatro, al tener sancionado a Víctor y lesionado a Álex Sánchez. De esta forma, presumiblemente Pozo ocupará el centro de la zaga junto a Guti.

Alineaciones probables

Córdoba B: Fernando; Álex Machado, Andoni Tello, Juan Luna, Manolete; Kaya, Moyano, Crespo; Vera, Felipe y Víctor Díaz.

Ceuta: Romero; Pozo, David Castro, Guti, Nané, Sufian, David Camps, Juanan, Carracedo, Polaco y Chakir.

Árbitro: Naranjo Marín (sevillano).

Estadio: Ciudad Deportiva (16:00).