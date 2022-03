El Córdoba Futsal quiere más ante un hundido Betis

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad libra este miércoles una nueva batalla. Lo hará ante el Betis Futsal (Vista Alegre, 21:00), un rival que no termina de arrancar y que se encuentra en zona de descenso. Los blanquiverdes, tras dos igualadas consecutivas, buscan dar otro paso al frente para acercarse a los puestos de play off por el título.

Tras empatar el pasado viernes ante Industrias Santa Coloma a domicilio (1-1), el Córdoba Futsal mantiene su exigente calendario, en el que va a dos partidos por semana. Con el recuerdo de la igualada en casa ante el Jimbee Cartagena (4-4), donde los blanquiverdes merecieron mejor premio, ahora los de Josan González no quieren sorpresas ante un hundido Betis Futsal.

Los verdiblancos, a pesar del potencial de su plantilla, no terminan de conseguir una serie de resultados positivos que los devuelva a la calma. El empate de la última jornada de Fútbol Emotion Zaragoza hizo que los maños saliesen del peligro, aunque igualan a puntos con un cuadro bético que no pudo hacer nada ante el líder, el Barcelona.

Con claras diferencias, el Córdoba Futsal trabaja en su constante mejora, en el que la unión de la plantilla ha sido clave para levantarse tras el varapalo de quedare fuera de las fases finales de las dos Copas, la de España y la del Rey. Con ganas de más, los blanquiverdes, que contarán con la duda de Shimizu, que se retiró con molestias físicas en el duelo del pasado viernes ante el Industrias Santa Coloma, lucharán por darse una alegría ante un Vista Alegre que presentará una gran imagen gracias al acuerdo llegado con el Córdoba CF, en el que 1.500 socios cordobesistas -tienen que recoger invitación previa- tendrán acceso gratuito a este interesante derbi.

Con el recuerdo del pasado, en el que el Córdoba CF logró su clasificación para la final por el ascenso a Primera División tras derrotar al Betis, los blanquiverdes tratarán de dar la talla para meter más presión a los que ahora mismo están por encima suya de la tabla. Todo esto es posible porque ahora mismo tienen 13 puntos de ventaja con los puestos de descenso, de los que tratará de salir el cuadro bético. Los verdiblancos llegan a Córdoba tras cinco derrotas consecutivas.

A pesar de esta mala dinámica, Josan González ya avisó que la clasificación del cuadro bético "no tiene nada que ver con la realidad de la plantilla", de la que destacan jugadores como Lin, Nico Sarmiento o Joselito. Además, el técnico pontano reconoció que se reforzaron "muy bien en este mercado de invierno y, más allá de eso, sabemos que va a ser un partido muy complicado".

Con cinco citas sin ganar, Josan González apuntó a que su equipo debe aprovecharse "de esa dinámica negativa, de esa ansiedad, pero también teniendo en cuenta que para ellos cada partido es una oportunidad única para sumar puntos". Eso sí, para sellar el triunfo, el preparador pontano explicó que deben ser "fieles a nosotros mismos".

"Es un partido importantísimo porque, de conseguir los tres puntos, sería sacar 16 al descenso directo, con lo que faltando ocho o diez partidos estaría prácticamente resuelto ese primer objetivo de la temporada", reconoció un Josan González que quiso poner "el foco ahí y quitarnos de esa quema definitivamente. Tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar".

Por otro lado, Josan González apuntó que es el momento de "soñar en grande. En la primera vuelta hubo un partido que nos vamos a arrepentir toda la temporada de no haber ganado y no nos puede volver a pasar, y creo que esto pone a prueba nuestra madurez competitiva". "Vamos a ver si realmente de cabeza somos un equipo ambicioso y no dejamos perder ningún punto en nuestra casa y fuera seguimos sumando puntos", reconoció el técnico del Córdoba Futsal.