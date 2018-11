El Córdoba Futsal quiere alargar su racha en la pista del colista

Ahora que ha enganchado la velocidad de crucero, el Córdoba Futsal espera no verse frenado. Los blanquiverdes visitan esta tarde al colista de la Segunda División, el Dimurol Tenerife (Municipal Quiquirá, 19:00), en lo que supone una ocasión perfecta para elevar a tres el número de victorias consecutivas del equipo que entrena Macario. Los tinerfeños son últimos en la tabla y todavía no han sido capaces de sumar ni un solo punto, por lo que parecen un rival accesible si el Córdoba Futsal no peca de exceso de confianza.

Con varios jugadores arrastrando molestias físicas, Macario apurará hasta última hora para ofrecer la lista de convocados, de cara a un choque que puede meter de lleno a los blanquiverdes en la lucha por el play off. El técnico cordobés no se fía de un rival que considera que es cuestión de tiempo que empiece a sumar.