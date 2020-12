El Córdoba Futsal prueba su mejoría en la pista del Levante

El Córdoba Futsal afronta este viernes un duelo importante en su objetivo de acabar el 2020 fuera de los puestos de peligro en Primera División. El conjunto blanquiverde visita al Levante (Municipal de Paterna, 21:00), conjunto que durante semanas ostentó el liderato pero que ahora ha caído hasta la tercera plaza, merced a las cuatro jornadas que acumula sin conocer la victoria. Pese a todo, será una prueba de lo más exigente para el equipo de Josan González.

El cuadro levantino no es precisamente una de las mejores defensas del campeonato pero sí que tiene bastante pegada en ataque. Por esas características, el duelo supondrá una prueba de fuego para un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que quiere reforzar su identidad y seguir por la línea marcada en las últimas semanas de encajar los menos goles posibles. Cualquier opción de puntuar para los blanquiverdes pasa por un gran trabajo defensivo, pues en ataque es un hecho que la falta de pólvora del equipo cordobés es notable.

Por si la entidad del rival no fuera suficiente, Josan González tendrá que afrontar el partido sin su máximo referente en ataque, un Alberto Saura que es baja por una lesión muscular, que le tendrá apartado del trabajo colectivo algunos días más, si bien podría llegar para el último partido del año, otra auténtica final en Vista Alegre con O Parrulo como rival.

En el lado positivo está la vuelta a la convocatoria de Cristian Ramos, que por fin se ha podido reintegrar al trabajo colectivo después de un mes y medio fuera de las listas por problemas en una rodilla. Su presencia en la convocatoria saca de la misma al joven arquero Víctor, que se queda fuera por decisión técnico al igual que David Leal, con Saura como único lesionado. La ausencia del pívot murciano la cubrirá el joven Pedro.

Pese al mal momento que atraviesa el rival, Josan González no se fía del Levante y en la previa ya avisó de su potencial. "Es un equipo hecho para pelear con los gallitos de la competición, que no atraviesa su mejor momento. Vamos a intentar no ser los que paguen los platos rotos, más bien al contrario, pescar en río revuelto", comentó Josan, que destacó la facilidad en ataque de los levantinos. "Han fichado jugadores muy importantes esta temporada", explicó el pontanense.

Todo pasa por la defensa

Con todo, sabe que las posibilidades de éxito de su equipo pasan por una defensa aguerrida y por mantener el partido igualado hasta el tramo final. "Nosotros tenemos que reafirmarnos en nuestras convicciones, tratar de encajar pocos goles y sumar a favor, que es un déficit que tenemos y hay que seguir mejorando", confirmó Josan.

El técnico no pierde de vista el objetivo de la salvación y confía en puntuar en los dos partidos que restan antes de acabar el 2020 para marcharse al parón con más tranquilidad. "Sería importante seguir sumando puntos. Nuestro objetivo está aproximadamente en conseguir un punto por jornada y cuanto antes lo consigamos más tranquilos vamos a poder seguir creciendo en este modelo que estamos intentando implantar", apostilló el de Puente Genil.