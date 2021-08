El Córdoba Futsal presenta el aval para su inscripción en la RFEF

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad podrá competir con normalidad por tercera temporada consecutiva en la Primera División del fútbol sala español. El club cordobés consiguió la aprobación con Cajasur de un aval de 60.000 euros que la Real Federación Española de Fútbol había solicitado en un plazo apremiante de cinco días hábiles, lo que generó un problema que gracias al trabajo del presidente de la entidad, José García Román, ya está subsanado.

El club presentó este miércoles el certificado de aprobación del aval, después de que su presidente hubiera mantenido en los últimos días contactos con varias entidades financieras en busca de esa garantía solicitada por la Federación, de la que García Román se quejó amargamente, sobre todo por las formas en las que se produjo. "Los equipos de Primera RFEF están teniendo un montón de plazos y a nosotros no se nos había dicho nada de plazos y de repente nos encontramos con que hay que hacer estos trámites en cinco días", explicó. "Nadie nos había dicho que había que hacerlo con esta premura y por eso no se había hecho. A partir de ahí nos pusimos en marcha y tengo que agradecer a Cajasur, y en especial tanto a Jacinto Mañas como a todo el personal de la oficina de la calle Sevilla, por actuar con celeridad", añadió el presidente del club de Vista Alegre.

García Román reconoció que lo pasó mal en los últimos días, por una exigencia de la Federación que llegó con un plazo tan corto de tiempo y a la que en principio los clubes que forman la Liga Nacional de Fútbol Sala se habían opuesto en su asamblea. "Había equipos grandes como ElPozo Murcia o el Jimbee Cartagena y Santa Coloma que tienen detrás empresas importantes y no van a tener problemas. Nosotros tenemos la suerte de tener una gran ciudad como Córdoba detrás. La gente se ha volcado, afición y patrocinadores. Todo el mundo me ha mostrado su apoyo. Con Cajasur lo hemos encarrilado, pero tengo que dar las gracias a todo el que me ha llamado para decirme que ahí estaban", comentó el presidente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad.

"Mal lo pasé porque en parte te ves representante de Córdoba y crees que le puedes fallar si esto se va al garete", reconoció José García Román, que se felicitó por poder "acabar esta pesadilla que se nos ha presentado en agosto".

De esta forma, el Córdoba Futsal completa con un día de antelación al plazo marcado por la Federación la presentación del aval. Una exigencia que al final los clubes se han visto obligados a cumplir, pero de una manera que ha generado mucho malestar entre los asociados a la Liga Nacional de Fútbol Sala. En su última asamblea, la asociación presidida por Javier Lozano había acordado oponerse a la presentación de este aval en bloque como medida de fuerza. Sin embargo, varios clubes presentaron sin previo aviso al resto, dejando a media docena de equipos en una situación complicada y de menor fuerza respecto a la Federación.

Cabe recordar que la LNFS y la RFEF mantienen un conflicto desde que la Federación reclamó como suyos los derechos televisivos de la competición, que de facto están comercializados a dos bandas, de modo que los encuentros de unos clubes se ven a través del operador acordado por la Federación y los del resto a través del operador que tiene acuerdo con la Liga.