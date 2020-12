El Córdoba Futsal, ante el partido del año: "No podemos permitirnos el lujo de algo que no sea ganar"

Todo el mundo en el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad lo tiene meridianamente claro. El partido ante O Parrulo de este martes es el más importante del año y con esa idea fija en la cabeza trabajan estos días los jugadores blanquiverdes y el cuerpo técnico que encabeza Josan González.

El técnico de Puente Genil, que bromeó al asegurar que sus jugadores no habían tenido ni tiempo de coger peso en las breves vacaciones navideñas, destacó en su análisis previo de ese encuentro que su plantilla está muy metida en sacar los tres puntos. "Estaban muy concienciados en el trabajo que tenemos que realizar de cara al partido del martes y de que la competición sigue", apuntó el pontanense, que tiene claro que no puede permitirse "el lujo de algo que no sea ganar".

Ahora bien, Josan sabe que será duro. "No vale con decirlo, hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para ganar. De esa manera estamos trabajando para construir esa victoria, que al final será complicada porque O Parrulo sabe que es un partido a vida o muerte también para ellos. Nosotros estamos con la mentalidad puesta en dar todo para sacar los tres puntos", añadió el preparador del Córdoba Patrimonio.

Adri, un jugador diferencial

Cuestionado por los puntos fuertes del rival, Josan reconoció que el equipo gallego cuenta con "un jugador diferencial, seguramente el mejor jugador en lo individual de la liga, como es Adri", aunque también avisó de que hay mucho más que eso en la plantilla del conjunto de Ferrol: "Si nos centramos solo en él perderemos el foco en otros jugadores muy interesantes que tienen y el grandísimo trabajo que está haciendo su entrenador con ellos".

El técnico blanquiverde explicó que O Parrulo "es un equipo que ha sabido reponerse a los muchos jugadores que se les han ido y están compitiendo", por lo que no espera otra cosa que no sea "un partido complicado, de seis puntos", en el que a sus jugadores les pide poner "un punto más que ellos al jugar en nuestro campo".