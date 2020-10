El "sabor amargo" para el Córdoba Futsal tras su empate en Antequera

El primer punto de la temporada para el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad supo a poco a los blanquiverdes, que se marcharon de Antequera con la sensación de haberse dejado dos puntos en el camino, después de una gran actuación que no se vio refrendada en el marcador.

Así lo reconoció Alfonso Prieto, el guardameta del conjunto cordobés, al que se le antojó corto el resultado. "El sabor es amargo porque era un rival directo. Puntuar fuera de casa siempre es bueno pero teníamos la ambición de sacar los tres puntos", indicó el portero madrileño.

"El equipo lo ha dado todo y ha generado ocasiones suficientes para llevarse el partido. El resultado al final ha sido corto, pero toca seguir, no tenemos que bajar los brazos, toca continuar con constancia para buscar los 30 puntos. Ya quedan 29 puntos. Seguramente hemos dejado de ganar dos, pero los recuperaremos en algún partido que no esperamos. Con esa idea de dar todo en cada partido espero que vengan puntos que no contamos con ellos", apuntó Prieto en su valoración del primer empate del curso.

Quedándose con algo positivo, el portero blanquiverde valoró el empujón psicológico que significa no ver el casillero vacío tras dos partidos. "Todo lo que sea sumar, más fuera de casa y ante un rival directo, es bueno. Pero somos un grupo ambicioso, que queremos sacar adelante cada partido", aseguró Prieto, que ya mira al partido ante el Barça de este sábado en Vista Alegre: "Tenemos otra oportunidad de dar una alegría a nuestra afición, ante un rival duro pero con el que tenemos poco que perder y mucho que ganar".