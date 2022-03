El Córdoba Futsal calibra su potencial ante un crecido Palma

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad, tres días después de apuntarse el triunfo ante el Levante Futsal en Vista Alegre (4-3), vuelve a escena para medirse este viernes al Palma Futsal (Son Moix, 20:30). El conjunto blanquiverde, que conocerá el próximo martes si estará finalmente en la Copa de España, tiene una cita de peso ante un rival que llega a este compromiso tras perder el pasado domingo la Supercopa de España ante el Barcelona.

Con el ánimo elevado por la heroica remontada ante el Levante Futsal, victoria que lo mantiene con opciones de estar en la Copa de España, aunque no dependa de sí mismo -necesita un empate en el duelo del próximo martes entre Movistar Inter y Osasuna Magna-, el Córdoba Futsal quiere reencontrarse con la victoria fuera de casa tras caer el pasado sábado en el duelo aplazado de la jornada 14 ante Ribera Navarra.

Los blanquiverdes, que tienen que recuperar el primer duelo de esta segunda vuelta ante el Jimbee Cartagena, marchan actualmente novenos con 21 puntos en su casillero, por lo que tienen 12 puntos de renta sobre la zona de descenso. Con el objetivo de la permanencia cada vez más encarrilado, los de Josan González quieren dar otro golpe encima de la mesa en Son Moix ante un Palma Futsal que acumula seis citas consecutivas sin perder, lo que les ha servido a los de Antonio Vadillo para colocarse quinto con 28 puntos.

Tras deshacerse del Barcelona en el Palau Blaugrana (1-3) en su último compromiso liguero disputado hasta el momento, el Palma Futsal disputó el pasado fin de semana la Supercopa de España. Los baleares se impusieron en semifinales a ElPozo Murcia (4-2), pero perdieron la gran final ante el conjunto catalán en la tanda de penaltis.

Con 10 puntos de 12 posibles conseguidos, el Palma Futsal, que no tiene bajas para este encuentro, recibe a un Córdoba Futsal que remontó al Levante en Vista Alegre tras ir perdiendo 0-3 al descanso. Josan González reconoce que "al final, sea el resultado que sea, queremos que quede claro que somos dignos de llevar esta camiseta y representar a esta ciudad". "No tenemos otra cosa en la cabeza que no sea ir a competir para sacar el partido adelante", apuntó un técnico cordobés que sigue pendiente de Caio César, baja en los últimos compromisos disputados por el conjunto blanquiverde.

Un exigente calendario

Tras el envite de este viernes, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tiene un exigente calendario, aunque será con tres compromisos seguidos en Vista Alegre. La entidad cordobesista anunció este jueves que jugará el duelo de los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Industrias Santa Coloma el próximo martes 8 a las 20:30 en el recinto de Ciudad Jardín.

Posteriormente, el cuadro de Josan González, de vuelta a la competición liguera, jugará el sábado 12 ante Burela (19:00), cita correspondiente a la jornada 18, mientras que recuperará el martes 15 el envite aplazado de la jornada 16 ante el Jimbee Cartagena (20:00). Tres duelos intensos para un conjunto blanquiverde que quiere seguir cumpliendo sueños durante esta temporada.