El Córdoba Futsal afronta una nueva final en su visita al Levante

Quedan tres jornadas para que la temporada regular en la Primera División de la LNFS finalice y el Córdoba Futsal no quiere terminarla tan pronto, pues entre sus ambiciosos planes está el de jugar los play off por el título. Ese reto no será nada fácil, pues para ello no pueden fallar en su próxima cita liguera que los de Josan González tienen este martes ante Levante (Municipal de Paterna, 20:30).

Se trata de un encuentro entre dos rivales directos por hacerse con una de las ocho primera plazas de liga, pues los blanquiverdes son décimos con 35 puntos y el cuadro levantinista lleva varias jornadas pisándole los talones. Desde la undécima posición con 34 puntos, el Levante está ante una de sus últimas opciones de poder entrar en un play off que es su obligado objetivo. La presión, por tanto, correrá de parte de los locales, mientras que los cordobesistas también deben ganar para mantenerse en esa pelea entre los grandes.

Y es que, el Córdoba Patrimonio está a cuatro puntos de la octava plaza que ahora mismo ocupa ElPozo Murcia con 39 puntos, aunque los charcuteros con un partido todavía por recuperar que, de ganarlo, la posición más cerca a los cordobeses sería la del actual séptimo (pasaría a ser octavo), que es el Jaén paraíso Interior y está cinco puntos por encima de los blanquiverdes (40). No es fácil hacerse con una de esas cotizadas plaza, por lo que el duelo en el Municipal de Paterna será una final para ambos equipos.

El propio Josan González destacó en la rueda de prensa previa al choque que "es un partido determinante para ellos, porque lo que no sea sacar los tres puntos les deja fuera del play off", aunque el pontano indicó que "es la misma situación" para un Córdoba Patrimonio que va "con muchas ganas y confiando en su trabajo y en su mochila de recursos".

"La competición no da tregua, aunque tenemos capacidad de competir contra todos en cualquier pista, pero no debemos esperar a ir perdiendo en el marcador para sacar el mejor carácter, sino darlo todo desde el primer minuto", comentó Josan González, que hizo hincapié en que "luchar hasta el final por ese play off que sería una grandísima noticia".

Con el objetivo compartido para ambos y una situación en la tabla similar en esta recta final de temporada, el Córdoba Futsal espera repetir una victoria como la que cosechó en la primera vuelta, cuando fue capaz de darle la vuelta en la segunda mitad a un 0-3 en Vista Alegre para los levantinistas y dejar un 4-3 definitivo que fue un antes y un después para los de Josan González. Con las espadas por todo lo alto y la intensidad por las nubes, este duelo decidirá quién se queda atrás en la pelea y quién continúa en ella.