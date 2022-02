El Córdoba Futsal arrasa al Viña Albali Valdepeñas con una goleada para la historia (7-1)

El Córdoba Futsal regresó a la Liga Nacional de Fútbol Sala por todo lo alto. Los de Josan González firmaron una espectacular goleada ante un Viña Albali Valdepeñas que pelea por hacerse con el título liguero. Sin achantarse ante nada y con una propuesta inteligente y efectiva, los blanquiverdes fueron una apisonadora ofensiva que en la segunda parte dejó sin argumentos al conjunto manchego y que reivindica sus opciones de entrar en la Copa de España.

Por fin volvía la mejor liga del mundo a Vista Alegre y el ambiente y el ritmo competitivo no pudo ser mejor. La intensidad y las ganas de volver a vibrar con cada gol y con cada acción defensiva exitosa era latente desde el primer segundo de juego. Ambos equipos iban con todo tanto en ataque como en defensa, aunque la primera gran ocasión llegó para el bando visitante. Lemine asustó a todo el pabellón cuando recibió un saque de esquina totalmente solo en el área blanquiverde. La potente volea se marchó fuera coreada por la gran cantidad de aficionados del conjunto de Ciudad Real que se trasladaron hasta Córdoba.

Shimizu estuvo cerca de sorprender al cuadro manchego con un trallazo desde la falta directa que rechazó el palo de la meta defendida por Edu. Poco después, la tuvo Pablo del Moral que, tras cazar un balón largo de Miguelín, probó con un disparo cruzado que pasó rozando la portería de los de David Ramos. Estaba circulando bien el balón un Córdoba Patrimonio muy atrevido. Eso sí, el Valdepeñas era un peligro constante cada vez que se asomaba al área cordobesista.

De nuevo, una volea de los visitantes estuvo cerca de ser el primer gol del choque, esta vez de Bateria. Luego, el tacón de Sergio González pasó por encima de la portería blanquiverde ante la mirada expectante de un Cristian que volvía a la titularidad bajo palos. En los bloqueos ofensivos los visitantes hacían mucho daño al Córdoba Futsal. Así fue como, de nuevo el pívot vinatero, puso a prueba al portero cordobés, algo que más tarde haría Miguelín sobre la portería contraria.

La estrategia de Josan González parecía clara: balones largos buscando superioridad en carrera. Estaba surgiendo efecto, pero no el suficiente para abrir la lata de un duelo con más intención que efectividad. Miguelín tumbaba a Edu con un fuerte disparo que detuvo sacrificando su dorso. Tras esta jugada, comenzaron a llegar las buenas noticias para el Córdoba Patrimonio. La primera fue que pisó el parqué cordobés Alberto Saura, que volvía ya recuperado de su fascitis plantar.

La segunda tuvo que ver con el marcador, que por fin quedó inaugurado. Fue en una jugada algo extraña en la que el cuadro blanquiverde robó en campo contrario con rapidez y el pase, que iba directo hacia la internada de Caio, lo golpeó Rafael Rato hacia el fondo de su propia portería. Los jugadores del Viña Albali Valdepeñas exigían falta anterior al gol, pero la ley de la ventaja imperó ante las protestas visitantes.

El último tramo de la primera parte fue un vendaval ofensivo de los cordobesistas. La tuvo Alberto Saura, que falló solo ante la meta manchega. Luego, Shimizu a la media vuelta y a la siguiente oportunidad Jesulito, pusieron a prueba a un Edu providencial. Los de Josan González querían irse al descanso con una ventaja contundente y fue Caio quien tuvo la mejor oportunidad de hacerlo, pero el tiro no fue a puerta.

El arsenal ofensivo en marcha

Mismo guion y la intensidad por las nubes. Así daba comienzo una segunda parte en la que el Viña Albali Valdepeñas demostró que pelean por el título liguero. Los de David Ramos salieron muy insistentes en ataque y el Córdoba Futsal supo jugar sus armas de la mejor manera. Aguantando seguros atrás, a los dos minutos, Shimizu se plantó solo ante la portería rival tras un espectacular regate y se la sirvió a Pablo del Moral para que marcara a placer.

El éxtasis cambió a seriedad de un momento a otro. Cristian tuvo que intervenir con una gran estirada al tiro de Bateria y Jesulito tuvo el gol en sus botas en un uno contra uno que ganó el guardameta vinatero. Los visitantes querían hacerse con el dominio del partido, pero los blanquiverdes no lo iban a permitir, Por si se les complicaba la faena, Zequi hizo el tercero de los suyos en un gran contragolpe y con algo de fortuna en su disparo, que rebotó en el portero y luego entró.

A punto estuvo de estrenarse Ivi como goleador en su debut con la elástica vinatera, pero ahí estuvo con los cinco sentidos Cristian. El rostro de Matheus era un fiel reflejo de la desesperación del cuadro manchego. El pívot, cada vez que tenía el balón en su poder, intentaba el disparo. Entre ocasión y ocasión, el Córdoba Futsal seguía a lo suyo. Con inteligencia, paciencia y sabiendo elegir el momento, Jesulito vio desde el saque de banda en campo propio el desmarque de un Álex Viana que definió a la perfección con una volea imparable para Edu.

Ahí no quedó la cosa, porque, un minuto después, cerca de cumplirse la media hora de juego, Perin le sirvió en un veloz contragolpe el esférico a un Miguelín que con un productivo tiro con la puntera puso el quinto en el marcador. No le quedaba otra al conjunto de Ciudad Real que apostar por el portero-jugador. Eso lo aprovechó un cuadro blanquiverde tocado por una varita para hacer el sexto tanto de la noche. Fue obra de Zequi, que recibió de Caio estando solo en campo rival y regateó con maestría a Edu para marcar.

El Córdoba Patrimonio estaba siendo un ciclón. Atrás, Cristian era un seguro de vida y con los vinateros tan adelantados, otra vez Zequi, ampliaría la ventaja calcando el gol que marcó dos minutos antes. Tendría más suerte el equipo manchego esta vez, que respondió al instante con un golazo de Bateria ante el que nada pudo hacer el meta cordobesista. Lo siguieron intentando, pero Cristian se propuso amargarles todavía más con un recital de paradas espectacular.

Saura falló incompresiblemente a puerta vacía. Más tarde, la tendría Viana, que se encontró con un Edu inmenso. Estaba todo acabado en Vista Alegre. Con el pitido final y un resultado de 7-1 que quedará para la historia de la entidad, el Córdoba Patrimonio regresó a la liga demostrando que puede hacer frente a cualquier rival y que va a luchar como nadie por sus objetivos.