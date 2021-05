El Córdoba Futsal se aferra al fortín de Vista Alegre para superar a ElPozo Murcia

Se van agotando las balas para que el Córdoba Futsal firme, de una vez por todas, la tan ansiada permanencia una temporada más en la máxima categoría del fútbol sala. En concreto, son dos las jornadas que le quedan a los blanquiverdes para dar por finalizada la temporada regular en un año en el que su crecimiento ha sido exponencial y en que el equipo parece haber encontrado su mejor estado de forma en este último tramo de campaña. Por eso, conseguir el objetivo cuando antes es la única opción que baraja un Córdoba Patrimonio que, como dijo su entrenador Josan González, se encuentra "bien y preparado".

El partido de este martes en Vista Alegre (21:00) es el choque que el Córdoba Futsal tiene marcado entre ceja y ceja. El cuadro blanquiverde recibe la visita de ElPozo Murcia, un rival "de otra liga" que se encuentra luchando por el liderato. De hecho, es el actual primer clasificado con 65 puntos y solo cinco derrotas acumuladas durante toda la temporada, además de tratarse del equipo con mejores números como visitante.

Unas estadísticas que no acompañan al Córdoba Patrimonio que, aunque está en un gran momento de la temporada, acumula tres victorias, dos empates y dos derrotas en los últimos seis partidos que ha disputado. El problema es que en su última comparecencia los de Josan González cayeron duramente derrotados ante O Parrulo (4-3), en la que pudo ser la ocasión de los cordobesistas de certificar la salvación. De ahí que de nuevo tengar que buscar la sorpresa, esta vez ante ElPozo Murcia, para dar el que sería el paso definitivo hacia la permanencia (aunque no matemático). Los blanquiverdes están en la decimotercera posición con 37 puntos y su principal amenaza, ya con los puestos de descenso directo descartados de forma matemática, es la plaza play out que marca el Burela con 35 puntos y un partido menos.

Por su parte, la dinámica de los charcuteros tampoco es la más regular para un equipo de su altura. En los últimos seis encuentros suman tres empates, dos victorias y una derrota. Una racha que, pese a no estar repleta de buenos resultados, les ha permitido ascender hasta lo más alto de la tabla. Tanto el Córdoba Patrimonio como ElPozo Murcia ya se enfrentaron en la primera vuelta y el resultado fue un contundente 3-0 a favor de los murcianos, que solventaron el encuentro sin demasiadas dificultades.

Ahora, sin embargo, los de Josan González son un equipo mucho más fuerte y para este partido cuentan con su mejor arma, Vista Alegre, donde llevan seis partidos sin perder (cuatro victorias y dos empates). Y es que, el pabellón podrá albergar hasta 1.000 aficionados para recibir al conjunto murciano, la máxima cantidad de personas que las autoridades han permitido que acoja el templo cordobés en toda la temporada. Esas 1.000 gargantas esperan despedir con victoria el último encuentro en casa, para tocar así con los dos dedos ya el objetivo, a lo que ayudaría un tropiezo del Burela en la pista del Peñíscola.

Así, el Córdoba Patrimonio, que cuenta con toda su plantilla disponible para este crucial choque, espera poder dar un golpe sobre la mesa en los puestos bajos de la clasificación y vencer a uno de los favoritos a ganar el título de liga. Josan González deberá hacer un descarte en su convocatoria antes de arrancar un partido que puede ser definitivo para los blanquiverdes.