El Córdoba Femenino inicia ante el Femarguín su camino a la permanencia

El Córdoba Femenino arranca este domingo ante el Femarguín (Ciudad Deportiva, 10:00) su pelea por la pelea por la permanencia en el subgrupo D del Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola. Las blanquiverdes, apeadas de la lucha por el ascenso tras perder el último duelo de la primera fase ante el Granadilla Tenerife B, no quieren complicaciones en estas diez citas que tienen por delante para evitar una de las cuatro plazas de descenso.

Muchas novedades hay en el regreso del equipo cordobesista. La primera estará en el banquillo, donde ya no está Ariel Montenegro sino Roberto Ramírez. El técnico argentino, tras no meter al equipo en la pelea por el ascenso, llegó a un acuerdo para no continuar con la entidad blanquiverde, que apostó por el preparador cordobés, exseleccionador provincial de categorías inferiores femeninas.

El debut de Roberto Ramírez será en la Ciudad Deportiva, la otra gran novedad de este regreso del Córdoba Femenino, que compitió en la primera fase en Miralbaida. De este modo, la instalación del Camino de Carbonell, donde se disputó el primer choque del ejercicio ante el Pozoalbense (1-3), acogerá los cinco duelos como local del conjunto cordobesista en esta lucha por la permanencia.

Para este partido, el nuevo preparador del conjunto blanquiverde hará cambios respecto al once inicial que se vio en las últimas citas. Bajo la apuesta de un 4-2-3-1, Roberto Ramírez apostará por hacer daño con el balón en sus pies, pero sin olvidar la defensa. Sin las sancionadas Encarni y Gordillo ni las lesionadas María Lara y Lidia, será el turno de ver por primera vez en Córdoba a Natalia Mills, que debutó en Tenerife ante el Granadilla B.

Con la idea de romper la mala racha de resultados -sólo una victoria de siete duelos en la segunda vuelta de la primera fase-, las cordobesistas se cruzan con un Femarguín canario, que ha terminado como colista su subgrupo, con 12 puntos y solo dos triunfos en 16 citas. Eso sí, el equipo canario llega tras cerrar la primera fase con dos empates consecutivos (Alhama y Joventut Almassora) y con solo una derrota en los últimos cuatro partidos. Con Astrid Álvarez como gran referencia del equipo, las insulares se apuntaron el triunfo en la Ciudad Deportiva en la temporada 19-20 (0-1). Todo un aviso a navegantes.