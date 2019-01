El Córdoba CF Futsal cae en su visita al Santiago Futsal (3-0)

El Córdoba CF Futsal volvió a toparse con el amargo sabor de la derrota tras caer en el Pabellón Santa Isabel ante el Santiago Futsal (3-0). En un choque más igualado de lo que refleja el marcador, los blanquiverdes no tuvieron el día de cara a portería ante un recién descendido de la máxima categoría que coge aire tras la victoria. Tal circunstancia no evita que los de Macario continúen en zona de play off de ascenso, con un colchón de tres puntos respecto a sus máximos perseguidores.

El primer tiempo, pese a que los dos conjuntos tuvieron sus opciones, concluyó sin goles. Álex Pérez y Cristian, con sus intervenciones, tuvieron mucho que decir en ello. Mucho mérito el de ambos guardametas. No en vano, el portero del conjunto gallego evitó varios goles cantados de Pakito, Manu Leal o Lolo Jarque.

Igualmente, no menos cierto es que los celestes también tuvieron sus opciones, pero las buenas acciones de Cristian, así como la madera, evitaron males mayores para los cordobesistas. El 0-0, pues, justo marcador al ecuador de partido.

Mal inicio del segundo acto

El segundo acto no arrancó de la mejor forma posible para los ribereños. Christian, una de las incorporaciones invernales del Santiago Futsal, adelantó a los suyos tras recibir un buen pase de Everton. Corría el minuto 23 de juego. Todo hubiera cambiado si la madera no su hubiera topado, por ejemplo, con un intencionado disparo de David Leal. Pero no era el día. El hecho de colocarse con cinco faltas a falta de cuatro minutos para el final, nuevo lastre que terminó de decantar el choque. Everton, en el minuto 36, batió a Cristian desde los diez metros tras consumarse la sexta falta visitante. A pocos segundos del final, y con los capitalinos jugando todavía de cinco, llegó el tercer y definitivo gol obra de Santi.

Ficha técnica

Santiago Futsal: Álex Pérez, Lucas, Santi, Brian e Isma -cinco inicial- Everton, Zequi, Christian, Dani Blanco, Montiel y Dani Zurdo.

Córdoba CF Futsal: Cristian, Lolo Jarque, Pakito, Keko y David Leal -cinco inicial- Catiti, Manu Leal, Cristóbal, César, Cordero y Koseky.

Árbitros: Calleja Rubia y Hevia Campa (asturianos). Mostraron cartulina amarilla al local Lucas y a los blanquiverdes Cordero y Cristóbal.

Goles: 1-0 Christian (23’). 2-0 Everton (36’). 3-0 Santi (39’).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimoséptima jornada de Segunda División disputado en el Polideportivo Santa Isabel de Santiago de Compostela.