Vencer es la vía para crecer y alejarse de los problemas

El Córdoba B, el Ciudad de Lucena y el Salerm Puente Genil llegan a la vigesimoquinta jornada de competición en el Grupo X de Tercera División con el único reto de lograr un triunfo para crecer en la tabla y acercarse a sus objetivos.

Duelo de filiales con rachas opuestas

El filial llega con aire renovado tras romper una racha de tres derrotas consecutivas. Bien es cierto que los blanquiverdes no ganaron, pero al menos sumaron un punto en su visita al Gerena. Es su tercer empate en las últimas seis jornadas, en las que no ha logrado un solo triunfo. Esta crisis le ha costado salir de los puestos nobles de la clasificación para anclarse en la octava plaza, a siete puntos ya del play off.

Ahora, el conjunto que dirige Juan Marrero recibe a un Sevilla C que llega en racha opuesta a los blanquiverdes y, aunque se mantiene en posiciones de descenso, acumula cuatro jornadas sin conocer la derrota, en las que ha sumado un triunfo y tres igualadas.

Para este encuentro, el técnico del B recupera a Álex García y Chuma, pero continúa sin poder contar con Marco Rosa. Además, tampoco podrá hacerlo con Miguel Ángel, sancionado con cuatro partidos, bajas que se suman a la ya definitiva de Arnau Vega, desvinculado del club. De esta forma, a los juveniles Moyano, Cano y Abraham se les deberá unir al menos uno más para completar la convocatoria.

El Ciudad de Lucena quiere romper su mala dinámica

Por su parte, el Ciudad de Lucena, que encadena cuatro jornadas sin ganar –sólo ha sumado un punto– recibe a un Gerena que llega igualado con los provenzales en la clasificación. Es por tanto, un rival directo en la lucha por la salvación y que mantienen cuatro puntos de renta sobre el descenso. El técnico celeste, Diego Caro, recupera a León, pero tiene la ausencia segura de Cristian y mantendrá hasta última hora la duda de Marwan.

Pero el Gerena llega también con problemas, ya que se le han marchado jugadores teóricamente titulares como el meta Linares, Rioja, Sebas y Rafa Valencia, a los que se les une el sancionado Jaime Relaño. Sí podrá contar con Ernesto y con sus últimos refuerzos: Cristian, Vega y Pulet.

El Puente Genil recibe a un Los Barrios enrachado

Por último, el Salerm Puente Genil, que acumula cuatro jornadas sin ganar –dos puntos de 12– recibe a uno de los equipos más en forma en estos momentos del campeonato, Los Barrios, que encadena diez jornadas sin perder. Traducir las buenas sensaciones en puntos y triunfos es el objetivo de los de Juanmi Puentenueva, un técnico que no podrá contar con Alejo, Joselito ni Javi Romero,y que mantiene entre algodones a Alberto Castro, Ismael y Toni García.