Los equipos cordobeses de Tercera quieren seguir progresando en la tabla

El Grupo X de Tercera División llega a su vigesimoctava parada de la temporada. Lo hace después de una pasada jornada que no se puede considerar mala a pesar de no haber logrado el triunfo nada más que el Córdoba B, ya que el Ciudad de Lucena empató ante un Utrera que marcha segundo en la tabla y el Espeleño cayó ante el líder, el Cádiz B. No fue bueno el empate del Puente Genil ante el Gerena, aunque los pontanos son los reyes de la igualada en la categoría, con 14 en las 27 jornadas.

El filial blanquiverde visita esta jornada al Arcos, equipo que lucha por no caer en zona de descenso y alejarse lo más posible del mismo. El conjunto gaditano llega de empatar a domicilio ante un duro rival como el Algeciras, pero el técnico blanquiverde, Juan Marrero, afirma que el estado de forma de su equipo "se va pareciendo poco a poco al de principio de liga". El Córdoba B ya ha logrado encadenar dos triunfos consecutivos en casa y lo que ahora quiere revertir es la dinámica como visitante, pues no gana fuera desde el mes de noviembre ante el Coria. Para truncar esa racha lo que de verdad hace falta es "sumar de tres en tres, para así tener más posibilidades de alcanzar el objetivo" que no es otro que el play off.

Para este duelo que puede ser un punto de inflexión, Marrero no podrá contar con el lesionado Arnau Mirambel ni con el sancionado Miguel Ángel, además de con Alberto. El técnico del filial mantiene la duda de Carracedo y ya tiene a pleno rendimiento a Marco Rosa y los recién llegados Borja García y Luismi, pero para completar una convocatoria de 16, además de Moyano, tendrá que tirar de los también juveniles Abraham y Cano.

El Ciudad de Lucena, por su parte, visita al San Roque de Lepe después de merecer más ante el Utrera. El conjunto provenzal llega con la moral alta tras sumar siete de los últimos nueve puntos y buscará el triunfo ante un equipo que llega con una racha de cinco derrotas consecutivas. El técnico, Diego Caro, no podrá contar con los sancionados Germán, Mario y Diego y, aunque recupera a Curro Pérez, tirará de algún juvenil para completar la convocatoria.

Las urgencias obligan al Espeleño

También con muchas bajas llega el Espeleño a visitar a Los Barrios, equipo revelación de la temporada pero que ha sufrido un cambio de entrenador esta semana al poner Rafa Escobar rumbo al Europa de Gibraltar. José Ángel Garrido no podrá contar con los lesionados Josan, Guti, Óscar y Guerrero, ni con los sancionados Hugo y Juan Luna, por lo que de nuevo deberá revolucionar su once inicial en un partido en el que el técnico afirma que "más que el rival me preocupa cómo estemos nosotros".

El Salerm Puente Genil, por su parte, quiere transformar su irregularidad en victorias. Esta jornada visita al Sevilla C, un rival en zona de descenso pero con potencial para salir de ahí y que llega tras un cambio de entrenador. Los pontanos, con cinco empates y dos derrotas en las últimas siete jornadas, llegan a este partido con las bajas de Joselito, Javi Romero, Ito, Alberto Castro y Yona Ruiz, aunque ya podrá contar con Pato.