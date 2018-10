El Ciudad, superado en todo por el San Roque

El Ciudad de Lucena no acaba de encontrar su sitio esta temporada. Después de lograr dos triunfos en las dos primeras jornadas, acumula ya cinco sin conseguir la victoria, habiendo logrado sólo dos empates. Pero lo más serio es que no termina de encontrar el patrón de juego, como le ocurrió ante el San Roque de Lepe, un equipo que hizo buenas dos de sus primeras ocasiones de gol para dejar prácticamente sin respuesta al conjunto local. Pablo Ganet y Camacho, antes del descanso, dejaron el duelo encarrilado. Tras la reanudación, quiero y no puedo del Ciudad de Lucena ante un equipo que aprovechó los minutos finales para redondear la goleada.