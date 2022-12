El Ciudad de Lucena se reencuentra con la victoria ante el Ayamonte

El Ciudad de Lucena volvió a la senda de la victoria tras deshacerse con claridad del Ayamonte, que es el nuevo colista de la clasificación tras el empate conseguido por el Atlético Espeleño. Los celestes, tras tres jornadas sin ganar, consiguieron un triunfo para coger moral antes del derbi provincial de este domingo frente al Salerm Puente Genil, al que tiene a solo un punto de distancia.

Tras romper la racha de dos derrotas con una igualada ante el Atlético Espeleño (0-0), el Ciudad de Lucena no se podía permitir otro revés ante el Ayamonte. Dimas Carrasco introdujo dos novedades en el once inicial respecto al que puso en liza el pasado sábado tras dar entrada a Dani Espejo y Ranchero por Chucky Pierce y Sergio López.

Pronto se le puso de cara el encuentro a los lucentinos tras anotar a los 11 minutos de juego Awana el 1-0. Sin embargo, los onubenses, antes de la media hora de juego, tuvieron una clara ocasión para poner de nuevo la igualada, pero David Rodríguez se topó con la gran intervención de Jesús Navajas. El meta celeste salvó los muebles a su equipo para respiro de la parroquia local.

Tras el paso por los vestuarios, el Ciudad de Lucena buscaba cerrar el partido. Sin embargo, fue el Ayamonte el que de nuevo se acercó a las inmediaciones del área de Jesús Navajas. En esta ocasión, el disparo de Josué se fue fuera por poco. Acto seguido, Dimas Carrasco movió el banquillo y dio entrada a Sergio López por Ranchero.

Era cuestión de atinar de cara a puerta. Y el Ciudad de Lucena no falló. Nacho Fernández puso el 2-0 y dio tranquilidad a un cuadro aracelitano que cerró la contienda con una pena máxima que transformó Rubén Navas para poner el tercero. Con todo decidido, Dimas Carrasco dio entrada a Rafa Castilla y Antonio Pino, pero a diez minutos del final Antonio Jesús dejó a los aracelitanos con un jugador menos tras ser expulsado por el colegiado con roja directa.

A pesar de la inferioridad numérica, el conjunto lucentino no sufrió ante un Ayamonte que no creó peligro en el área de Jesús Navajas. Los celestes se reencontraron con la victoria y se colocan a un punto de la zona de play off y de un Salerm Puente Genil que será el próximo rival que visite este domingo el estadio Ciudad de Lucena (17:00).