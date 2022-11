El Ciudad de Lucena no da la talla y sucumbe en casa ante el Sevilla C

Duro revés. El Ciudad de Lucena no pudo con un Sevilla C que remontó en la segunda mitad un 1-0 adverso. Los celestes, que perdieron su primer partido en casa, enlazaron su segunda derrota consecutiva y se mantienen una jornada más fuera de los puestos de play off de ascenso a Segunda RFEF tras quedarse octavo con 15 puntos en su casillero.

Con el regusto amargo de la derrota ante el Conil, los celestes buscaban volver a la senda del triunfo al calor del hogar. Para ello, Dimas Carrasco introdujo tres novedades en el once inicial respecto a la anterior jornada tras dar entrada a Nacho Fernández, Rubén Navas y Christian Arco por Marcos Pérez, Dani del Moral y Jesús Navajas.

Enfrente estaba un Sevilla C que arrancó el curso sumando 10 puntos en cuatro jornadas, pero que se presentó en el estadio Ciudad de Lucena tras encadenar seis derrotas consecutivas. No obstante, los hispalenses plantaron batalla a un Ciudad de Lucena que golpeó primero. Sólo se llevaban 13 minutos de juego cuando Diego Domínguez puso el 1-0.

Con la ventaja en el marcador, los celestes dejaron jugar a un Sevilla C que fue confiando en sus opciones conforme avanzaban los minutos. Dimas Carrasco tuvo que dar entrada a Jalid por Antonio Jesús pasada la media hora de juego, pero nada cambio en el tramo final de una primera mitad que acabó con la mínima renta local.

Tras el paso por los vestuarios, el Sevilla C dio un paso adelante ante un Ciudad de Lucena que no creó excesivo peligro al meta rival. Pablo Ortiz puso el empate en el marcador. El gol sevillano fue un duro mazazo para los locales, que poco después encajaron el segundo por medio de José Ignacio. En un abrir y cerrar de ojos el partido había cambiado por completo.

Con el 1-2, Dimas Carrasco hizo un triple cambio para refrescar a su equipo tras dar entrada a Marcos Pérez, Sergio López y Antonio Pino por Choco, Awana y Rubén Navas. Los celestes fueron con todo a por el empate, pero no inquietaron en exceso a David Gil. El Sevilla C aguantó bien el tipo y no sufrió en la recta final del partido.

Tras confirmarse el revés del Ciudad de Lucena en su estadio ante un rival que cortó la dinámica de seis derrotas consecutivas, los seguidores locales explotaron en la grada ante un equipo de Dimas Carrasco que no termina de arrancar y ya se han disputado 11 jornadas en el Grupo X de Tercera RFEF. A pesar de que el preparador sevillano apostó por quedar primero, la realidad es que ahora mismo son octavos y a ocho puntos del líder, el Córdoba B.