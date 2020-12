El Ciudad de Lucena no quiere perder el paso y se centra en el Gerena

Días ajetreados e intensos en el Ciudad de Lucena con la histórica eliminatoria ante el Sevilla de la Copa del Rey a la vuelta de la esquina. Eso será el próximo martes. Antes, el cuadro lucentino no quiere perder el paso en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, donde marcha líder junto al San Roque (ambos con 16 puntos). De vuelta al fortín, los de Dimas Carrasco dejan el torneo copero al lado y se centran en el Gerena (Ciudad de Lucena, 19:30), un rival que dio el pasado martes un aviso a navegantes tras derrotar al Utrera (1-0).

Tras empatar en la última jornada con el Pozoblanco (1-1), con el que cortó así la racha de cuatro triunfos consecutivos, el Ciudad de Lucena tiene un reto de valor doble. Lo primero es evitar cualquier tipo de distracción con el choque ante el Sevilla. El actual campeón de la Europa League se medirá a los de Dimas Carrasco y el club ya puso precio a esta histórica visita copera, pero antes tiene que intentar volver a la senda triunfal en la competición liguera para no perder la primera plaza.

Con cinco jornadas seguidas sin perder, el cuadro lucentino busca mantener su estatus en casa, donde marcha invicto y hasta la fecha es intocable. Para esta cita, Dimas Carrasco tiene aseguradas las bajas de Chucky Pierce, que sigue con su proceso de recuperación, y también de Álvaro Pérez, que cumplirá su segundo partido de castigo tras ser expulsado ante el Utrera. Por otro lado, el técnico sevillano informó que Michael Conejero, que se retiró con molestias físicas al inicio de la segunda parte en Pozoblanco, anda renqueante, aunque espera que pueda ser de la partida.

Con un plantel corto y otro choque en apenas 72 horas, el Ciudad de Lucena no hará grandes rotaciones, aunque se espera alguna modificación en el once inicial, como así indicó el propio preparador del conjunto lucentino. Sin Álvaro Pérez en el eje de la zaga, Marcos Pérez fue su relevo en la última cita, mientras que el polivalente Toni Pérez repitió en el lateral derecho. De este modo, Mario Sánchez tuvo que esperar su oportunidad desde el banquillo. El ex del Conil, Maero y Guille Roldán aguardan con ganas de volver a la titularidad ante el equipo hispalense.

Enfrente estará un Gerena que se impuso el martes al Utrera con un golazo del excordobesista Abel Moreno y marcha quinto con 11 puntos en su casillero, cinco menos que los aracelitanos. Este triunfo ante los utreranos sirvió para romper una racha de dos citas sin ganar, en la que el Salerm Puente Genil (0-2) venció en el José Juan Romero Gil el pasado sábado. Otro dato a tener en cuenta es que el conjunto sevillano, que tendrá las bajas por sanción de Dani Muñoz y Tore, sólo ha perdido un partido fuera de casa. Fue en la segunda jornada liguera ante el Castilleja (2-0). Tras este revés, llegaron los triunfos ante el Coria (1-3), el Pozoblanco (0-1) y el empate en La Palma (0-0), por lo que los de Dimas Carrasco deben andarse con mucho ojo con un Gerena que es un rival muy correoso.