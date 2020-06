El Ciudad de Lucena ingresará apenas 1.000 euros por los derechos de televisión del 'play off'

Los clubes de Tercera División que van a disputar el play off de ascenso a Segunda B en apenas unas semanas, entre ellos el Ciudad de Lucena, están bastante descontentos con el reparto económico que la Real Federación Española de Fútbol ha hecho de los derechos televisivos de las eliminatorias de ascenso. El conjunto celeste, como el resto de equipos de la categoría, percibirán únicamente 1.000 euros más IVA por la retransmisión de sus encuentros.

Las condiciones ofrecidas a los clubes no han sentado precisamente bien, pues cada equipo percibirá una cantidad mínima y apenas tendrá derecho a comercializar dos lonas publicitarias en el campo en el que se disputen sus encuentros.

La Federación informó en su día del acuerdo alcanzado con Footters para la transmisión de las eliminatorias por el ascenso a Segunda División y a Segunda B. Una entente por la que la empresa abonará unos 500.000 euros, de los que 80.000 deben ir destinados a los gastos de producción.

Si los equipos de Tercera apenas verán 1.000 euros de ese dinero, los de Segunda División B no están mucho más contentos, debido a que para ellos el reparto alcanza los 26.000 euros, una cantidad muy superior a la que percibirá el Ciudad de Lucena y los demás clubes de Tercera, pero también inferior a la cantidad que recaudaron el curso anterior, cuando los partidos fueron transmitidos por otra compañía audiovisual.

El Xerez DFC no recurrirá al TAD

Respecto a ese play off que disputará el Ciudad de Lucena, los aracelitanos pueden estar ya totalmente tranquilos porque el Xerez DFC ha decidido no recurrir al TAD la decisión de la Federación, que confirmaba al club lucentino como segundo clasificado del Grupo X. después de que ambos equipos terminaran la liga regular empatados a puntos.

El Xerez DFC venció al Ciudad de Lucena en el encuentro entre ambos de la primera vuelta del campeonato, pero el segundo, en territorio aracelitano, no se pudo disputar debido a la finalización anticipada de la competición.

La Federación, ante las dudas surgidas, dio la razón y el segundo puesto al Ciudad de Lucena, al prevalecer la diferencia de goles general, ya que no se llegaron a completar los dos duelos directos. Por ello, el Ciudad de Lucena contará en el play off con la ventaja que un empate le valdría para pasar a la final por el ascenso. Además, los lucentinos se ganaron también una plaza en la próxima Copa del Rey, ya que el primer clasificado del Grupo X es el filial del Betis Deportivo, que no puede jugar la competición.