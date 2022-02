El Ciudad de Lucena sigue en estado de gracia y supera al Ceuta B (3-2)

El Ciudad de Lucena no cesa en su objetivo de estar en la pelea por ascender a Segunda RFEF a final de temporada y sigue con su excepcional racha de victorias. Tras ganar al Ceuta B en el fortín celeste gracias a una gran primera parte, en la que marcaron tres goles y aunque el cuadro ceutí les robó la alegría del 3-0 marcando dos goles al término de los primero 45 minutos, los de la Subbética suman su tercer partido consecutivo llevándose los tres puntos y se colocan como tercer clasificado del Grupo X de Tercera RFEF.

Con el ánimo por las nubes después de que los lucentinos se llevaran el pasado miércoles el derbi cordobés a su favor ante el filial blanquiverde (2-1), los de Dimas Carrasco querían seguir haciendo de su estadio un fortín y lograr tres puntos más que los situaran como un serio candidato al ascenso. Lo consiguieron. De hecho, no tardaron nada en demostrarlo, porque arrancaron el partido con el arsenal ofensivo al 100% e Iván Henares marcó el primero de los celestes en el minuto uno de juego.

Con el marcador a favor, la tranquilidad imperaba en el Ciudad de Lucena. Sin embargo, querían más y no cesaron en su intento por ver puerta. Apenas alcanzado el minuto 24', Javi Forján logró ver puerta para poner el segundo gol en el marcador. Pero no se iba a quedar ahí el recital ofensivo, porque, seis minutos después, Javi Forján puso de nuevo una magnífica renta de tres goles que encarrilaba el duelo a favor de los lucentinos, pese a que solo había transcurrido media hora de juego.

El Ceuta B no se quedó de brazos cruzados y le puso las cosas muy difíciles a los de Dimas Carrasco marcando dos goles prácticamente seguidos al término de la primera parte por medio de Medkour primero y José Prieto segundo. Con el 3-2 se esperaba una segunda mitad con el mismo guion goleador, sin embargo, entre el baile de sustituciones en ambos banquillos y las ocasiones desperdiciadas por un Ciudad de Lucena que no quiso regalar ningún punto en su estadio, el marcador no se movió en un choque atractivo que ganó un cuadro celeste que continúa en estado de gracia.