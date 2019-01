El Espeleño se rebela a su suerte y vence al Ceuta (1-2)

No era plaza fácil para conseguir el triunfo, pero el Espeleño no se resiste a su suerte y quiere pelear al máximo para lograr la permanencia en la categoría. Tras vencer la pasada jornada al Conil, esta vez se impuso a domicilio a uno de los equipos fuertes de la categoría, un Ceuta que está metido en zona de play off y que tiene como único objetivo el ascenso de categoría.

El Espeleño se hizo con la posesión del balón desde el inicio, maniatando y dejando sin maniobrabilidad al centro del campo caballa. Juanito, Pablo Mogollón, Hugo, Álex Molina y Sergio Ortiz se imponían en todas las acciones y, además, tenían fuerza suficiente para crear situaciones de peligro. Fede y Pablo Mogollón avisaron antes de que Juanito inaugurara el marcador.

De inmediato, Hugo, tras una larga triangulación, incrementó las diferencias. Y aún pudo ser mejor para los del Guadiato, pero la madera repelió un disparo de Sergio Ortiz.

Tras el descanso, el Ceuta quiso reaccionar y, tras un mal despeje de Fede, David Camps acortó distancias. Pero el Espeleño se mantuvo firme y luchó sin desmayo hasta el final, disfrutando además de ocasiones para haber sentenciado, si bien Samu Sánchez, Álex Molina y Hugo no acertaron, y Sergio Ortiz de nuevo se estrelló con el poste del Alfonso Murube.

Ficha técnica

Ceuta: Iván; Segura (Migue, 46’), Jalid, Jaime Morales, Víctor, Borja Romero (Sufian, 46’), Prieto, David Camps, David Castro, Ismael (Hamza Maruja, 76’) y Chakir.

Espeleño: Gonzalo; Ángel, Samu González, Troyano, Fede, Juanito, Álex Molina, Pablo Mogollón, Samu Sánchez, Sergio Ortiz y Hugo.

Goles: 0-1 (38’) Juanito. 0-2 (40’) Hugo. 1-2 (65’) David Camps.

Árbitro: Paradas Mazuela (malagueño). Amonestó al local Prieto; y a los visitantes Pablo Mogollón, Gonzalo y Hugo. Expulsó al visitante Samu González (88’).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigesimoquinta jornada de Liga en el Grupo X de Tercera División disputado en el Alfonso Murube de Ceuta.