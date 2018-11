Caruana desafía el reinado de Carlsen

El noruego Magnus Carlsen se encuentra, tal vez, ante uno de los mayores desafíos de su carrera: defender su reinado ante un Fabiano Caruana que quiere hacer historia y convertirse en el primer estadounidense en ganar el campeonato mundial de ajedrez en 46 años.

Desde ayer y hasta el 28 de noviembre, todas las miradas se depositarán en lo que suceda en The College, el edificio del corazón de Londres en el que los dos Grandes Maestros librarán una batalla que promete no ofrecer tregua.

Serán en principio doce partidas, a las que podría sumarse un tie-break con tiempos reducidos si acaban igualados 6-6. La bolsa es de 875.000 euros, aunque el premio va mucho más allá de lo monetario.

"Esta vez es el verdadero duelo", reconoció un Carlsen que no escapa al reto. "Ser campeón del mundo ha sido parte de mi identidad. No me importa mucho serlo, pero no quiero que otro lo sea", afirmó desafiante. "Debo reconocer que me da un poco de vergüenza decirlo, no debería ser así", añadió.

Pero lo es. Y refleja fielmente el carácter ultracompetitivo del noruego de 27 años, un jugador que no oculta su fastidio las pocas veces que le toca perder.

El noruego Carlsen es desde julio de 2011 el indiscutido número uno del mundo y desde 2013 el campeón mundial de ajedrez. Hace cinco años, asaltó el título mundial ante el indio Viswanathan Anand con un claro triunfo por 6,5 a 3,5 para no volver a soltarlo.