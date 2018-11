Campeón no, sí leyenda

Dani Pedrosa (Repsol Honda) dice adiós a la competición activa este fin de semana en el GP de la Comunidad Valenciana con el título de MotoGP Legend y arropado por pilotos de la talla de Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Maverick Viñales, Pol Espargaró, Albert Arenas o Jorge Martínez Aspar.

Para el Pequeño Samurai, que recibió de manos de Carmelo Ezpeleta, primer ejecutivo de Dorna Sports, la medalla que lo acredita como Leyenda de MotoGP, en presencia del venezolano Vito Ippolito, presidente de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), el hecho de no haber conseguido ser campeón del mundo de MotoGP siempre será el "lastre" de su carrera deportiva. Pedrosa siempre estuvo condicionado en gran medida por su pequeño físico y la mala suerte que arrastró con las lesiones.

El título mundial de MotoGP será ya el único borrón" en la carrera deportiva de Pedrosa, quien llegó a la categoría reina del mundial de motociclismo en 2006, después de ser campeón del mundo de manera consecutiva en la cilindrada de 125 c. c. en 2003, y en 250 c. c. tanto en 2004 como en 2005.

Su escasa envergadura fue su gran ventaja en las categorías inferiores, 125 y 250 c. c., pero se convirtió en su gran impedimento cuando llegó a la categoría reina del motociclismo mundial, un inconveniente al que nunca se pudo sobreponer, aunque para muchos ha sido el piloto más técnico de la última década lo que le valió el título de Leyenda de MotoGP.

El piloto de Repsol Honda consiguió ser subcampeón mundial en tres ocasiones, en 2007 por detrás del australiano Casey Stoner (Ducati), y en 2010 y 2012 tras Jorge Lorenzo, por entonces piloto de Yamaha y, paradójicamente, quien le va a sustituir en el equipo Repsol Honda a partir de 2019, mientras él afronta un nuevo reto profesional, al convertirse en piloto probador de la austriaca KTM.