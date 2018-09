Cambage condena a España

La selección española luchó al límite de sus fuerzas y posibilidades ante Australia, que de la mano de su pívot Liz Cambage (33 puntos, 15 rebotes y 4 tapones), venció por 66-72 para jugar la final hoy ante Estados Unidos, mientras que las de Lucas Mondelo pelearán por el bronce Mundial ante Bélgica, con la que perdió en la primera fase.

La inercia ganadora del equipo, tras vencer a Canadá, no apareció en el inicio del partido ante Australia y muy pronto el marcador se volvió adverso (5-11). La defensa, verdadero motor del equipo, no acababa de ajustarse y la presencia de Cambage estaba centrando demasiado la atención. Los tiros no entraron y el balón volvió a moverse sin rapidez y sin mucho criterio, de ahí que el 6-21 fuese más que un serio aviso.

"Hemos perdido por razones que todo aquel que haya visto el partido sabrá"

Dos rápidas transiciones, ya con Ouviña y Casas en pista, y un triple de Ndour consiguieron un parcial de 7-0 que insufló vida al partido. El combinado nacional salió en el segundo acto a dar batalla, pero no acabó de encontrar el punto en el ritmo de juego necesario para desactivar a Cambage. Apretando atrás, ajustando los cambios en los bloqueos y redoblando esfuerzos lo que consiguió fue ralentizar el marcador e ir reduciendo la diferencia muy poco a poco (22-27).

La ausencia en la pista de la pívot australiana fue un alivio, pero todavía hubo que esperar un poco para que llegase el momento Alba Torrens, que con dos triples consecutivos empató el partido (30-30). Las oceánicas acusaron el golpe y ni la vuelta de su gigantesca líder consiguió enderezar el rumbo de su equipo. Otro triple de Ndour y una canasta final de Anna Cruz permitieron a España llegar a los vestuarios con una mínima ventaja (35-34). Australia volvió a frenar el ritmo de las españolas en la reanudación con una defensa zonal y como los tiros seguían sin entrar la diferencia volvió a ponerse de su lado. Laura Nicholls se fue al banco con tres personales, aunque un tiro de Beatriz Sánchez devolvió la ventaja a las locales (44-43).

El juego se volvió denso, duro y con chispas. En el cuerpo a cuerpo, las españolas se manejaron con más soltura que las australianas y el 53-48 fue un reconocimiento a tanto esfuerzo. El parcial llegó a ser de 9-0 para pasar el 46-48 al 55-48, que hizo que les temblaran las piernas a las aussies. Y más cuando Laia Palau despidió el cuarto con un triplazo, 58-50.

Cambage comenzó el cuarto de la verdad anotando su punto número 24, lo que unido a un triple de Ebzery y a otras dos canastas de la pívot, sumaron un parcial de 0-9 que volvió a dar ventaja a las australianas. Ndour anotó otro triple y en la siguiente jugada le pitaron la quinta personal. Después la siguió Nicholls, eliminada con 64-64. En los minutos finales emergió con más fuerza que nunca la figura de Cambage, para taponar el camino del aro a las españolas y para aportar puntos y tranquilidad para sus compañeras.