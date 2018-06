Calor en Moscú... y San Petersburgo

Hasta ahora, las temperaturas de la Copa del Mundo no vienen siendo muy distintas a las de ediciones anteriores en países mucho más calurosos que Rusia. Y no sólo en ciudades medirionales como Sochi, también en Moscú los mercurios se disparan. Incluso al norte, en San Petersburgo, donde tres jóvenes aficionados no dudaron en zambullirse en el agua, cerca de la Fan Zone, para combatir estos rigores climáticos. En ese punto de encuentro, muchos jóvenes disfrutaron a través de una pantalla del Costa Rica-Serbia.