El Cajasur Priego recela del nuevo sistema de competición

El Cajasur Priego comenzará este fin de semana su singladura en la Superdivisión masculina con la intención de revalidar el título de Liga conquistado en las tres últimas ediciones. Para ello, el club de la Subbética ha conseguido mantener el bloque de las temporadas anteriores (Machado, Kosiba, Calvo y Carvalho) y lo ha reforzado con la presencia del internacional español Carlos Caballero.

Sin embargo, la empresa de conquistar para Priego de Córdoba el séptimo entorchado de la regularidad no resultará fácil. De hecho, Luis Calvo, director técnico del club, advierte de la complejidad del nuevo sistema de competición, mediante concentraciones: "No me gusta nada, porque trae situaciones que son extrañas de partida". Y el entrenador barcelonés argumenta que "a partir de mayo, muchos clubes podrán reforzarse para la segunda vuelta, porque muchas ligas, como Francia y Alemania, acaban en esa fecha".

Calvo también señaló el hecho de que "se pueden jugar dos partidos en un mismo día y en sede neutral, a lo que tenemos que sumar que la competición se decidirá por un play off a partido único, algo que podemos entender como una lotería". Incluso reconoció que su opinión podía resultar "dura", pero confía en que "dentro de poco se pueda retomar el sistema de competición de siempre, porque nuestros jugadores están desde septiembre entrenando y cobrando; considero que ahora habrá equipos que se aprovecharán se esa situación y podrán traerse a jugadores en mayo que casi no han pisado España el resto del año".

En cuanto a la lista de aspirantes a destronar al Cajasur, Luis Calvo habla del "Borges, que ha hecho un equipazo, el Arteal o el Leka Enea", con el que se enfrentará el conjunto prieguense el próximo sábado 20 en Burgos en la primera de las concentraciones de la fase regular. Con todo, el barcelonés reconoció cierta incertidumbre sobre cómo transcurrirá el curso: "No sabemos con qué adversario nos vamos a encontrar en la segunda vuelta y cualquier equipo te puede ganar, incluso los que pueden bajar".