El Cajasur Priego prepara la segunda concentración del curso, que será en casa

El Real Cajasur Priego se prepara para afrontar los partidos correspondientes a las jornadas 5 y 6 del subgrupo 1 de la Superdivisión que tendrán lugar en el Pabellón Municipal de Priego de Córdoba y que le medirá al CER L'Escala y el Alicante.

El representativo de la Subbética comanda la clasificación tras estrenarse en la concentración de Burgos con las victorias sobre el Murcia y el Leka Enea. Pese a ello, en la disciplina del Cajasur no hay confianzas, según explica Carlos Machado: "El objetivo es ganar los dos partidos ante el CER y el Alicante para seguir en lo más alto de la clasificación, ya que así de daríamos continuidad al arranque que hicimos de la competición".

El experimentado palista prieguense, analizando los primeros resultados, asegura que la temporada ha comenzado "sin muchas sorpresas, si hablamos de la competición en general". Aunque advierte de que "es un subgrupo difícil y cualquier equipo que venga al completo puede protagonizar sustos a los equipos que en teoría se consideran favoritos para disputar el play off final". Por ello, Machado tiene claro que no vale confianza alguna: "Nosotros no miramos si son de la parte alta o baja, siempre vamos con la máxima atención".

Machado entiende lógica la mudanza al Pabellón Municipal a la hora de afrontar los partidos porque "el club ha entendido que así se tendrán mejores medidas anticovid". El histórico número 1 del tenis de mesa español asegura que "es la pista donde hemos jugado muchas veces y esperamos que los aficionados al deporte de Priego y de la provincia de Córdoba quieran estar con nosotros en los partidos del sábado y del domingo".