El Cajasur Priego y el Vidrioservice ya conocen a sus primeros rivales del curso 2021-22

El Cajasur Priego y el Vidrioservice ya conocen más detalles de cara a su próxima temporada, que sufrirá muy pocas novedades respecto a la última. Y es que la Real Federación Española de tenis de mesa ha acordado mantener el sistema de competición extraordinario que ya estableció la temporada pasada con motivo de la pandemia en las distintas categorías nacionales.

Por lo tanto, las ligas no se harán bajo el sistema de dos vueltas, sino que vuelve a hacerse en dos fases compuestas de una liguilla por subgrupos y un play off final con sede por determinar. Las leves modificaciones que se han establecido respecto a la campaña 20-21 pasan por el hecho de que la Superdivisión masculina estará compuesta por 12 equipos y no 14 y que no habrá sedes de sectores, sino que los equipos disputarán cinco partidos como locales y cinco como visitantes espaciándose en el tiempo por si la pandemia generara algún brote.

La gran novedad es que en esta ocasión los subgrupos estarán compuestos por seis equipos en cada caso y los cuatro primeros accederán a la lucha por el título, mientras que los dos últimos tendrán que disputar un angustioso play out por mantener la categoría a un solo partido. El calendario de la primera fase se conocerá en los próximos días.

El Cajasur Priego tendrá ante sí un complejo grupo, en el que comparecen como adversarios el Universidad de Burgos, el Murcia, el Covirán Huétor Vega, el Leka Enea y el Alzira. Es decir, cuatro de los seis equipos que afrontaron la lucha por el título de Liga la pasada temporada en la fase final en Antequera.

Por su parte, el Vidrioservice se enfrentará en la primera fase de la competición al Vic, al UCAM Cartagena o el Linares, que la pasada campaña estuvieron en la lucha por los títulos de Liga y Copa, además del Vega del Genil o el Tramuntana, un recién ascendido que contará con la presencia en su equipo de la olímpica Galia Dvorak. Sin duda, una de las referencias que ratifican el poderío de los adversarios.