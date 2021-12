El Cajasur y el Museo de la Almendra Francisco Morales, eliminados en segunda ronda

Los equipos de Priego de Córdoba de tenis de mesa, el Cajasur y el Museo de la Almendra Francisco Morales, han caído eliminados en la segunda ronda de la Copa de Europa después de no haber acabado en la segunda posición de sus respectivos sectores de clasificación celebrados a lo largo del fin de semana en Austria y Serbia, respectivamente.

El Cajasur acaricia la clasificación

Pese a perder los tres partidos en litigio en la fase, el Cajasur Priego estuvo muy cerca del pase a la ronda de cuartos de final de la Copa de Europa. Para ello, debía ganar en el tercer y definitivo encuentro al Messina por un marcador de 3-1 y Carlos Machado afrontó en el cuarto punto de esa contienda ante el luso Tiago Monteiro con el global a favor por 2-1. Sin embargo, el luso lo sacó adelante por 3-1 y con parciales muy ajustados, frustrando la posibilidad de pasar a la ronda de eliminatorias.

En sí, en ese partido se vio una versión espectacular del Cajasur. Tanto Carlos Machado, como José Luis Machado, quien reverdecía otras páginas ilustres del club en competición continental, se impusieron a componentes del equipo nacional italiano como Mutti y Rech. Sin embargo, no se pudieron disputar los otros dos puntos, puesto que Carlos Caballero, finalmente, no pudo participar por sus anginas y Luis Calvo, quien se veía forzado a alinearse desde el primer partido ante el Wels, también sufrió un percance que le impidió seguir en activo en el resto de partidos del fin de semana.

Los contratiempos, sin duda, condicionaron el concurso del Cajasur en este sector austríaco. Con todo, el equipo de Priego supo dar la cara. Ante los anfitriones del Wels, Carlos Machado ganó el primer encuentro ante Ecseki por 3-1 y contra los rusos del Elem, procedentes de la Copa de Europa, el Cajasur cayó por 3-2 y José Luis Machado rozó la proeza ante Rozhkov en un partido que acabó del lado ruso en la quinta manga.

El femenino no alcanza la frontera de la tercera ronda

El Museo de la Almendra Francisco Morales no pudo cumplir su deseo de estar en la tercera ronda de la Copa de Europa después de caer eliminado en la liguilla celebrada en la localidad serbia de Novi Sad. Precisamente, el cuadro anfitrión fue el primero en cruzarse en el camino de las prieguenses y se impuso por un incuestionable 3-0. El representativo cordobés alineó para la ocasión a Marija Galonja, quien tenía el aliciente de jugar a pocos kilómetros de su lugar de nacimiento, así como Ana García y Lucía López, quien en edad juvenil ya ha disputado varios encuentros de competición europea.

Tras ese resultado, las aspiraciones de Museo de la Almendra pasaban por vencer en el partido ante el Quevilly. Sin embargo, el equipo francés tampoco le dio opción y se impuso por 3-0. De ahí que ante el Do Juncal de Portugal, un viejo conocido de aventuras europeas anteriores, sólo quedara el honor de no volverse de vacío. Sin embargo, no pudo ser así tras caer derrotado por 1-3 frente al cuadro luso.