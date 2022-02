El Cajasur Deportivo Córdoba se queda sin jugar tras no presentarse el Roldán B

Hay lío para el Cajasur Deportivo Córdoba después de que el Roldán B, rival al que se tenía que enfrentar este sábado (Vista Alegre, 16:30), no se haya presentado a su compromiso liguero. Las de Juanma Cubero, que esperaron el tiempo reglamentario a la hora del envite sobre el parqué del pabellón cordobés, deberán esperar ahora a que el Comité de Competición decida si le da los tres puntos o adjudica una nueva fecha para este encuentro.

Todo empezó cuando, en la mañana del sábado, el cuadro murciano anunció que había dos componentes de su equipo que eran positivo en coronavirus. El Roldán solicitó el aplazamiento a la Federación y decidió no viajar a Córdoba. Sin embargo, el club cordobés se citó a la hora del encuentro sin más noticias de un duelo que no había sido aplazado como el rival pidió a pocas horas del comienzo.

Este partido, correspondiente a la décima jornada del Grupo 3 de la Segunda Femenina, se había aplazado en dos ocasiones por casos de covid. La primera vez tuvo lugar a mediados del mes de diciembre, en plena sexta ola, por varios positivos en la plantilla cajista. Con fecha para el 9 de enero, el día anterior, el conjunto murciano detectó varios positivos en su equipo y tampoco pudo viajar a Córdoba a disputar el envite. Ahora, la historia se ha vuelto a repetir, pero con incertidumbre y polémica, ya que el choque no se ha aplazado y el Roldán deberá alegar si no quiere perder los puntos por no presentarse a su compromiso.

Las de Juanma Cubero, que están protagonizando una temporada algo irregular, afrontaban con mucho ánimo esta cita liguera después de pasar por encima del Cádiz en su último encuentro disputado (1-2). Ya sea ganados en los despachos o finalmente sobre el parqué de Vista Alegre, esos tres puntos son la oportunidad del Cajasur Deportivo Córdoba para dar ese golpe sobre la mesa y seguir escalando posiciones en la clasificación desde la novena plaza que ocupan actualmente con 13 puntos.